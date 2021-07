Nieuwe BMW 7-serie laat iets meer van zich zien

Inmiddels is het alweer dik een maand geleden dat we de nieuwe BMW 7-serie voor het laatst op beeld hadden. Dankzij de zus van ondergetekende, die in Duitsland in alle haast deze foto wist te schieten, zien we nu iets meer. De 7-serie in kwestie is immers iets lichter gecamoufleerd dan de vorige.

Met name de achterlichten zijn nu al deels te zien en voor het eerst is zichtbaar wat voor soort indeling we daarin mogen verwachten. BMW hanteert bij de nieuwe 7-serie een vrij onconventionele aanpak wat dat betreft. De behoorlijk grote traditionele L-vormige achterlichten van de huidige 7-serie lijken het veld te ruimen voor anders gemodelleerde dunnere exemplaren. Units met een donkergrijs deel, met daarboven contrasterend een rode 'streep' verlichting. Wellicht wat meer naar het voorbeeld van de achterlichten van de volledig elektrische iX.

Dat de 7-serie een behoorlijke gedaantewisseling door gaat maken, is in ieder geval wel duidelijk. Dat heeft deels te maken met het feit dat er natuurlijk ook een volledig elektrische versie van komt: de i7. In dit geval hebben we echter de reguliere 7-serie voor ons, te zien aan de uitlaateinden, die weliswaar (hij staat immers bij te laden) z'n krachten deels aan elektrische aandrijving dankt. Tegen het einde van dit jaar verwachten we de onthulling.