Nieuwe BMW 5-serie Touring: opwaartse lijn

2023 wordt het jaar waarin BMW een compleet nieuwe generatie van de 5-serie naar voren schuift. We hebben de nieuwe BMW 5-serie al in meerdere versies gezien, maar de nieuwe BMW 5-serie Touring bleef tot op heden buiten beeld. Tot vandaag!

BMW introduceert in 2023 een compleet nieuwe generatie van de 5-serie. Deze nieuwe 5-serie is in ingepakt testkostuum al in meerdere varianten voorbij de lens van onze spionagefotograaf gereden. Zo hebben we niet alleen relatief conventionele exemplaren gezien, maar ook al een elektrische i5 en zelfs de nieuwe M5. Nu kunnen we je de nieuwe 5-serie Touring voor het eerst laten zien.

Hoewel cross-overs en SUV's de consument bij de traditionele stationwagen weg lijken te houden, blijven pakezels in het segment van auto's als de Audi A6, Mercedes-Benz E-klasse en BMW 5-serie belangrijk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de nieuwe E-klasse er ook weer als Estate komt en Audi zelfs het elektrische equivalent van de A6 als Avant gaat voeren. Ook BMW komt gewoon weer met een 5-serie Touring, zo bewijzen deze foto's van een ingepakt testexemplaar. Hoewel BMW met de nieuwe 5-serie Touring trouw blijft aan het bekende Touring-concept lijkt er toch iets te veranderen. Zo krijgt de nieuwe 5-serie Touring een sterker oplopende schouderlijn dan het huidige model en lijkt de daklijn iets eerder omlaag te duiken. Net als de nieuwe 5-serie sedan heeft ook de 5-serie Touring portiergrepen die gedeeltelijk in de portieren zijn verzonken.

De nieuwe 5-serie sedan krijgt zoals gezegd een elektrische versie die i5 gaat heten. Of ook BMW 5-serie Touring een elektrische versie krijgt? Het zou zomaar kunnen, maar het is onwaarschijnlijk dat we daar op deze foto's bewijs van zien. BMW heeft stickers op de auto geplakt waarmee het aangeeft dat het een geëlektrificeerd voertuig betreft. Geen volledig elektrische variant dus. Op de eerder gesnapte BMW i5 zat een sticker die specifiek aangaf dat het een volledig elektrisch testvoertuig betrof. De dichte grille lijkt van een afstandje te wijzen op een elektrische aandrijflijn, maar wie goed kijkt, ziet dat het een semi-dichte nierengrille met actieve lamellen betreft zoals we die onder meer op de ingepakte M5 al zagen. Die nieuwe M5 wordt een plug-in hybride en het lijkt er sterk op dat dit testmodel ook een plug-in hybride aandrijflijn heeft.