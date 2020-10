Nieuwe auto in 2020 gemiddeld weer duurder

Nog een opvallend gegeven uit ‘Mobiliteit in Cijfers’ van Bovag: personenauto’s zijn in Nederland gemiddeld opnieuw duurder te worden. Dat is bijzonder, want vorig jaar was de nummer 1 in de verkoopstatistieken uitzonderlijk prijzig.

We schreven het eerder: dat een Amerikaanse sedan met een vanafprijs van een halve ton nog eens de nummer één in de Nederlandse verkoopstatistieken zou worden, had niemand kunnen voorspellen. Het lukte de Tesla Model 3, die daarmee maar weer eens bewees dat de invloed van vergaande fiscale maatregelen op autogebied moeilijk te overschatten is.

De Tesla deed nog iets anders met de verkoopstatistieken, blijkt uit de cijfers van Bovag. Waar de gemiddelde auto in 2018 nog ‘maar’ €33.928 kostte (ook al flink meer dan de €31.499 van 2017), steeg die gemiddelde prijs in 2019 naar €37.053.

Inmiddels is het alweer een hele tijd 2020 en staat er een wat bescheidener model op de nummer 1: de Kia Niro. Ook de rest van de top 10 bestaat uit auto’s met een relatief vriendelijk prijskaartje, vooral dankzij een overdaad aan compacte hatchbacks uit het B- en C-segment. De Tesla is inmiddels gezakt naar een 14e plaats.

Des te opmerkelijker is het dat de gemiddelde nieuwwaarde van een personenauto in 2020 opnieuw gestegen is. De doorsnee auto kostte dit jaar €37.053. Dat is weliswaar slechts €172 meer dan in 2019, maar in het licht van die ietwat weggezakte Model 3 mag het evengoed opmerkelijk worden genoemd. Het lijkt er dus op dat de populariteit van SUV's, EV's en relatief prijzige plug-in hybrides een grotere stempel op het geheel drukken dan de top tien doet vermoeden.

Overigens hoort er wel een kleine kanttekening bij deze cijfers: het bedrag voor 2020 is een gemiddelde van de eerste vijf maanden. Hoe de situatie er na mei en over het gehele jaar uitziet, zal begin volgend jaar moeten blijken.

Gemiddeld minder bpm

Het lijkt eenvoudig om de naar aanleiding van de WLTP-cyclus gestegen bpm-tarieven de schuld te geven van de prijsstijgingen, maar de cijfers van Bovag staven dat vermoeden niet. Tegenover de strengere meetcyclus staat immers een forse elektrificatietrend. Juist in 2020 worden autofabrikanten bijna gedwongen om modellen van een elektro-hulpje te voorzien, met een niet-aflatende stroom mild hybrids en plug-in hybrides tot gevolg.

In het eerste halfjaar van 2020 was bij benzineauto’s en benzinehybrides dan ook ‘slechts’ 14 procent van de prijs bpm. Vorig jaar was dat nog 16 procent. De gemiddelde auto in deze categorie kostte in het eerste halfjaar €35.179, tegen €32.270 over het gehele jaar 2019.

Diesel is ernstig op z’n retour, maar dat begint bij de lagere segmenten. De auto’s die nu nog in enige mate met een dieselmotor worden verkocht, zijn dan ook stevig aan de prijs. De gemiddelde diesel uit de eerste helft van 2020 heeft een nieuwprijs van €54.709, tegen €53.091 voor een doorsnee-exemplaar uit 2019. Opnieuw is het aandeel van de bpm volgens de Bovag-cijfers iets gezakt, met 9 in plaats van 13 procent. Het aandeel van de dieseltoeslag in de bpm, waarvan het bedrag per gram zelfs iets steeg, bleef met 11 procent gelijk.