Nieuwe Audi Q5 betrapt: de laatste traditionele

Vanaf 2026 introduceert Audi in Europa alleen nog nieuwe modellen met elektrische aandrijflijnen. Dat betekent dat de splinternieuwe Audi Q5 die je op deze spionagefoto's ziet in Europa de allerlaatste Q5 wordt die nog met verbrandingsmotoren wordt geleverd.

Audi voegt ergens in 2023 de Q6 e-tron aan zijn leveringsgamma toe, een splinternieuwe elektrische SUV op Premium Platform Electric (PPE)-basis. De komst van dat elektrische model betekent niet dat het over en uit is voor de Q5. Althans, nog niet. De Q5 maakt in Europa namelijk nog één keer een conventionele generatiewissel mee. Op deze foto's is die nieuwe Audi Q5, de laatste die nog beschikbaar komt met verbrandingsmotoren, voor het eerst te zien. En goed ook!

Hoewel de nieuwe derde generatie Audi Q5 op deze foto's nog behoorlijk fanatiek is beplakt met camouflagestickers, laat Audi's concurrent van auto's als de Mercedes-Benz GLC, Lexus NX en BMW X3 al veel van zijn nieuwe verpakking zien. De nieuwe Audi Q5 groeit ogenschijnlijk aan alle kanten enkele centimeters en profiteert daarbij onder meer van een grotere wielbasis. De nieuwe Audi Q5 krijgt een relatief hoog front met daarin hoog gepositioneerde koplampen waar de motorkap op aansluit. Audi heeft het bovenste deel van de single frame-grille afgeplakt, maar liefhebbers van dat designelement hoeven zich geen zorgen te maken: wie goed kijkt ziet namelijk al de contouren van het volledige rooster. De Q5 lijkt geen over twee lagen verdeelde verlichting te krijgen zoals Audi's elektrische e-tron-modellen dat hebben of krijgen. Aan de achterzijde zitten vreemd ogende achterlichtunits, tijdelijke exemplaren die op termijn vervangen worden door de definitieve achterlichten. Kijk niet gek op als Audi de achterlichten van de Q5 ditmaal optisch met elkaar verbindt door een ledstrip.

De nieuwe Audi Q5 deelt zijn techniek uiteraard weer met de A4, al betreft het dan de A4 van de volgende generatie. Reken dan ook op een doorontwikkeling van het huidige MLBevo-platform dat momenteel al onder de A4 en Q5 zit. Reken op mild-hybride aandrijflijnen én op een reeks plug-in hybride machines. Daarnaast komt Audi ongetwijfeld weer met sportieve S- en RS-smaken waarbij die laatste weer de overtreffende trap wordt van de eerste.

De huidige generatie Audi Q5 werd in 2016 gepresenteerd tijdens de Autosalon van Parijs en kwam in 2017 op de markt. Twee jaar geleden ging de Q5 onder het mes en in datzelfde jaar voegde Audi de Q5 Sportback aan de Q5-familie toe. Of die Sportback-variant terugkeert? We nemen aan van wel. We verwachten de nieuwe Q5 echter niet al voor volgend jaar te gaan zien. Ga uit van een marktintroductie in 2024.