Nieuwe Mercedes-Benz GLC: onthulling nabij

Autofabrikanten verleggen de aandacht steeds meer naar het ontwikkelen van nieuwe elektrische modellen. Mercedes-Benz heeft ook een heel arsenaal aan nieuwe elektrische auto's in het vat zitten, maar vergeet ook zijn conventioneler gemotoriseerde modellen niet. Er komt namelijk gewoon weer een nieuwe generatie GLC die met verbrandingsmotoren geleverd gaat worden. Op deze spionagefoto's is die nieuwe GLC beter dan ooit te zien.

De EQC is bij Mercedes-Benz de geschiedenisboeken ingegaan als de eerste in serieproductie gebouwde elektrische auto van het merk waar geen versie met verbrandingsmotoren van bestaat. Meer dan slechts een elektrische versie van een bestaand model zoals de B250e dat ooit was dus. Toch deelde EQC zijn platform met de reguliere GLC, Mercedes' concurrent van BMW's X3 die gewoon met benzine- en dieselmotoren leverbaar is. Op termijn komt er een volledig nieuwe dedicated EQC, maar Mercedes-Benz vergeet ook de GLC niet. Het huidige in 2015 gepresenteerde model vindt namelijk binnenkort opvolging in de splinternieuwe GLC die je op deze spionagefoto's ziet.

De huidige Mercedes-Benz GLC zag er met zijn veel rondere exterieur compleet anders dan de GLK die hij verving. De straks nieuwe tweede generatie GLC zal wat design betreft een minder grote schok teweegbrengen. Mercedes-Benz overgiet de SUV ongetwijfeld met een designsaus waarvan je met auto's als de S- en C-klasse al enigszins van hebt kunnen proeven. Meer overeenkomsten met de C-klasse verwachten we op technisch vlak. Ook de GLC komt namelijk waarschijnlijk op diens variant van het MRA2-platform te staan. Reken dus op een breed arsenaal benzine- en dieselmotoren, machines die stuk voor stuk uitgerust zijn met mild-hybride techniek. Wie graag ook enige tientallen kilometers rond wil kunnen stekkeren, kan ongetwijfeld weer voor plug-in hybride aandrijflijnen kiezen. De huidige GLC is leverbaar als 300e en als 300de, die laatste heeft een dieselmotor. Beide plug-ins persen zo'n 45 kilometer uit hun 13,5 kWh accu. Kijk niet gek op als de stekkerversies van de nieuwe GLC die range bijna verdubbelen. Plug-ins van Mercedes-Benz hebben tegenwoordig een fiks elektrisch bereik. Zo komt de C-klasse 300e dankzij zijn 25,4 kWh accu namelijk zo'n 100 kilometer ver op een lading.

Komt er ook weer een GLC Coupé? Dat zou gezien het toenemend aantal platgedrukte SUV's op de markt niet verwonderlijk zijn. Ook komen er weer meerdere AMG-smaken, al krijgt elke AMG-versie net als die van de C-klasse een viercilinder met elektro-ondersteuning onder de kap. Geen acht- of zescilinders meer dus. Reken er trouwens op dat de nieuwe GLC een stukje groter is dan het huidige model. De veel jongere en lager in de markt opererende GLB is namelijk vrijwel net zo lang als de duurdere GLC. Op deze spionagefoto's is al aardig te zien dat de tweede generatie GLC in ieder geval in de lengte groeit. Het opvallende camouflageprintje wijst er mogelijk op dat Mercedes-Benz de tijd rijp acht om langzaam maar zeker zelf meer van de nieuwe GLC te laten zien. Een officiële onthulling zal waarschijnlijk heel lang meer op zich laten wachten.