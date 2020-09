Audi Q5 Sportback is klaar voor de strijd

Audi mengt zich in de 'coupé-SUV-strijd' in het hogere middensegment. De gloednieuwe Q5 Sportback is het wapen uit Ingolstadt waarmee men het vuur aan de schenen legt van de BMW X4 en de Mercedes-Benz GLC Coupé.

Met de Q5 Sportback betreedt Audi een toneel waarop het jarenlang de grote afwezige was. Bedenk je eens dat BMW al in 2014 (!) met de X4 op de proppen kwam en Mercedes-Benz een jaar later aanhaakte met de GLC Coupé. Bij Audi volgden ze de trend om de hoogpotige modellen een schuin aflopende daklijn te geven niet direct en pas met de komst van de Q8, de E-tron Sportback en Q3 Sportback kwam daar verandering in. Nu is er dus ook de Q5 Sportback. Over de basisopzet van de Q5 Sportback kunnen we vrij kort zijn: het is een Q5, maar dan 'sportiever' van vorm. SUV's verkopen als een malle, 'coupé-SUV's' zijn een lucratieve uitbreiding op dat succes. Audi verwacht dat uiteindelijk zo'n 30 procent van de verkochte Q5's een Sportback zal worden.

Audi pakt het subtiel aan, de Q5 Sportback wijkt immers niet schokkend af van de normale Q5, maar oogt ook weer niet zomaar als een Q5 waar een hap uit is genomen. Het front van de Q5 Sportback kennen we van de zeer recent nog gefacelifte reguliere Q5. Nog lekker vers dus. Aan de achterkant zijn meer nieuwigheden te spotten, want dat is natuurlijk het onderscheidend element van de Sportback. Het dak loopt optisch wat verder door vanwege een subtiele spoiler boven de achterruit. Ook zit er net boven de achterlichten nog een spoilerachtige plooi in de achterklep. De achterlichtunits, standaard voorzien van OLED-verlichting, zijn ook nét iets anders dan bij de reguliere Q5. Ook hier zien we er verschillende elementen in oplichten; je hebt de keuze uit drie verschillende lichtsignaturen. Volgens Audi zien ze er in de 'Dynamic'-stand van Drive Select extra sportief uit. Leuk voor de mensen achter je.

Ruimte

De Q5 Sportback is 7 millimeter langer dan de reguliere Q5 om het ruimteverlies door de schuine daklijn wat te beperken. Ook al zijn de hoogte en breedte wél gelijk gebleven, moet de toegenomen lengte er volgens Audi voor zorgen dat de Q5 Sportback toch redelijk vergelijkbare binnenruimte biedt. Qua bagageruimte lever je met de Sportback alsnog wel wat in: 510 tot (met de bank plat) 1.480 liter is erin weg te stouwen, tegenover 550 tot 1.550 liter in de normale Q5. Wie z'n passagiers achterin geen beenruimte gunt, kan met de optionele 'achterbank plus' de achterbank in z'n geheel nog wat naar voren schuiven om 60 liter extra bagageruimte te creëren zonder de stoelen plat te gooien. Dan is er dus 570 liter voorhanden.

Infotainment en motoren

De Q5 kreeg bij z'n facelift al een opwaardering van het infotainmentgebied en daar profiteert de Sportback uiteraard ook van. Het nieuwe MIB 3-infotainmentsysteem tref je in de Q5 Sportback ook. Afhankelijk van de keuzes die je maakt bij het bestellen, functioneert dit op een 10,1-inch of 12,3-inch scherm. Ook is een head-up display een optie. Wil je liever geen vette vlekken op je scherm, dan kun je 'hé Audi' zeggen en moet de boel ook zonder het aan te raken voor je aan het werk gaan.

Als we een blik werpen op de motorenlijst voor de Nederlandse markt, ziet het er wederom bekend uit. De Q5 Sportback komt met dezelfde twee opties als de Q5: de 50 TFSI-e en de 55 TFSI-e. Beiden plug-ins, goed voor respectievelijk 300 pk en 367 pk systeemvermogen. In elektromodus is tot ruim 40 km af te leggen en dan ligt de topsnelheid op 135 km/h. Schakelen gaat in alle gevallen met een S Tronic-automaat met zeven verzetten en de krachten gaan naar alle vier de wielen. Leuk nieuws voor de liefhebbers van sportievere prestaties: er komt ook een SQ5 Sportback aan. Die heeft uiteraard de bekende 347 pk sterke 3.0 TDI V6 in de neus liggen. Voor de Amerikaanse markt lepelt Audi (net als bij de SQ5) overigens de 3.0 TFSI V6 in de SQ5 Sportback. De Q5 Sportback maakt in de eerste helft van volgend jaar z'n opwachting bij de Nederlandse dealers. Prijzen worden voor die tijd bekendgemaakt.