Nieuwe Audi A4 Avant klaar voor debuut

Audi hangt in 2033 in ieder geval in Europa de verbrandingsmotor aan de wilgen. Met ingang van dat jaar verkoopt Audi enkel nog elektrische auto's in Europa, met als gevolg dat Audi al jaren eerder zijn laatste nieuwe model met verbrandingsmotoren op de markt brengt. Vanaf 2026 introduceert Audi dan ook nog enkel nieuwe volledig elektrische modellen. Dat betekent dat de nieuwe generatie A4 die Audi in de ontwikkelingskamers heeft staan de allerlaatste wordt die je nog met verbrandingsmotoren kunt krijgen. Die nieuwe generatie Audi A4 is op deze spionagefoto's beter dan ooit te zien. Zo zitten in dit testexemplaar onder meer wél de definitieve achterlichtunits.

De huidige generatie Audi A4 (B9) draait mee sinds 2015 en werd in 2019 gefacelift. Daarmee is het nu bijna acht jaar oude model aan vervanging toe, zeker als je je bedenkt dat grote concurrenten BMW 3-serie en Mercedes-Benz C-klasse met introductiejaren van achtereenvolgens 2018 en 2021 een stuk jonger zijn. Waarschijnlijk dit jaar nog trekt Audi het doek van de nieuwe A4, een auto die op deze spionagefoto's weer als Avant is gesnapt. Op een tot op het kleinste moertje nieuw platform hoef je waarschijnlijk niet te rekenen. Het lijkt er namelijk op dat de nieuwe A4 voortborduurt op het MLB-evo-platform waar ook het huidige model gebruik van maakt.

Krijgt de Audi A4 dan slechts een nieuwe verpakking? Welnee. Op technisch vlak verandert er heus het een en ander. Zo zal de nieuwe Audi A4 zeer waarschijnlijk ook beschikbaar komen met plug-in hybride aandrijflijnen. Het huidige model is in tegenstelling tot kleinere broer A3 nog niet met een stekker beschikbaar en dat is opvallend. De 3-serie en C-klasse zijn namelijk wel al jaren als plug-in hybride leverbaar. Mogelijk krijgt ook de RS4 een plug-in hybride aandrijflijn, al is het nog maar de vraag of Audi voor die nieuwe topversie de 2.9 V6 daadwerkelijk de deur wijst. Reken verder uiteraard op een reeks (mild-hybride) benzine- en dieselmotoren.

En een elektrische A4? Die komt er waarschijnlijk ook, maar die laat nog wel jaren op zich wachten. Audi komt eerst met de Q6 e-tron en een elektrisch equivalent van de A6: de A6 e-tron. Het is niet meer dan logisch dat ook de Audi A4 op termijn een elektrische A4 e-tron naast zich krijg. Op technisch vlak zullen die modellen niets met elkaar gemeen hebben.