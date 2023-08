Nieuwe accu van CATL: 400 km rijbereik in 10 minuten laden

Het Chinese CATL brengt over minder dan een jaar een nieuw soort autoaccu op de markt die bijzonder snel op te laden is. Het gaat om een nieuwe generatie van de alom bekende LFP-accu's.

Elektrische auto's kunnen nog niet zo snel een 'volle tank' krijgen als brandstofauto's, maar daar komt het met de vandaag gepresenteerde nieuwe accu van CATL volgend jaar al wel behoorlijk bij in de buurt. CATL, dat onder meer al accucellen levert aan Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen, BMW en Tesla, belooft in een presentatie van de 'ShenXing'-accu dat je in 10 minuten 400 km rijbereik moet kunnen bijladen. Dat zijn nog eens snellaadtijden.

Het gaat hier gewoon om een LFP-accu, dus wat dat betreft is het bekende techniek, maar CATL is erin geslaagd om die klaar te stomen voor bijzonder snel bijladen, ook onder uitdagende omstandigheden. Volgens CATL moet je hem zelfs bij -10 graden Celsius nog in een halfuur vol kunnen laden en moet er tot ruim 700 km actieradius mogelijk zijn met een volle accu. In het eerste kwartaal van 2024 komt de ShenXing-accu al op de markt in elektrische auto's, al is nog niet bekend welke autofabrikant de primeur heeft.

Het lijkt hier nog te gaan om een ander soort accu dan waar CATL eerder dit jaar op vooruitblikte. Die 'Condensed Battery' is in de eerste plaats bedoeld voor elektrische vliegtuigen vanwege een relatief laag gewicht, maar zou om diezelfde reden ook interessant kunnen zijn voor de auto-industrie. Die accu's krijgen een energiedichtheid van 500 Wh per kilo, grofweg het dubbele van de energiedichtheid van een moderne lithium-ionaccu. Mocht CATL erin slagen om de technologie van de ShenXing-accu met de Condensed Battery te verenigen, dan heb je niet alleen een zeer snel bij te laden auto-accu, maar ook nog eens veel lichtere. Interessante tijden voor de EV.