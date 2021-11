Nederlandse topman Ford Europe stopt ermee

Roelant de Waard kwam in juni 2019 op zijn huidige functie terecht, na een omvangrijke carrière binnen Ford. Al in 1990 begon de in Oegstgeest geboren De Waard bij het merk en verhuisde in 1996 naar Dearborn in de Verenigde Staten, alwaar hij manager van de marketingstrategie werd. In 1999 kwam De Waard terug in Nederland en werd hij directeur van Ford Nederland. In 2002 ging hij aan de slag voor Ford Europe, alwaar hij verschillende topfuncties beklede. In 2009 werd hij vicepresident Sales, waarna hij dus in 2019 de overstap naar zijn huidige functie maakte.

De Waard heeft nu besloten om met pensioen te gaan. Precies tot het einde van het jaar, 31 december, blijft hij nog in zijn huidige functie actief. Stuart Rowley, algemeen president van Ford Europe, bedankt De Waard voor zijn werk. In het bijzonder voor de afgelopen paar jaren, waarin onder zijn leiding de elektrificatie van Fords personenauto-aanbod aangejaagd is.