Heritage Customs Vintage is ‘oude’ Land Rover Defender

De Heritage Customs Vintage op de foto’s is het eerste exemplaar en moet laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van oude Defenders. Tegelijkertijd is het niet meer dan een voorbeeld, want het hele idee is juist dat eigenaren geheel zelf bepalen hoe zij hun Defender willen aankleden. Dat kan met een complete make-over, maar het is uiteraard ook mogelijk om alleen bepaalde elementen uit het aanbod mee te pakken.

De getoonde auto is voorzien van een zachtgroene lakkleur die doet denken aan wat Land Rover bij het (eerste) afscheid van dit model zelf gebruikte op de Heritage Edition. Het exemplaar van Heritage Customs onderscheidt zich met onder meer unieke luchtroosters in zijkant en motorkap, een eigen grille en extra brede stalen wielen.

Het interieur kreeg onder meer een houten stuur en een in carrosseriekleur uitgevoerde middenconsole mee. De stoelen zijn bekleed met bruin nubuckleer dat niet bedoeld is voor gebruik in auto’s, maar hier wel mooi tot z’n recht komt.

Leuk is dat Heritage Customs niet meegaat in de modestroom die een gitzwart en buitengewoon agressief voorkomen dicteert. In plaats daarvan benadrukt het bedrijf dat de Defender een ‘sympathiek’ en ‘vriendelijk’ voorkomen heeft. De prijs van zo’n blije Defender is volledig afhankelijk van de wensen van de klant, maar het begint volgens Heritage Customs bij zo’n 40 mille exclusief belastingen.

Dat het totaalplaatje mooi uit de verf komt is geen wonder, want niemand minder dan Niels van Roij is betrokken bij dit project. Van Roij slaagt er de laatste jaren geregeld in om de internationale aandacht op zicht te vestigen met bijzondere creaties. Zo zagen we eerder een Tesla Model S Shooting Brake, een driedeurs Range Rover en een eerbetoon aan Ferrari’s ‘Breadvan’ van Niels van Roij Design.