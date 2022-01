Volgens de BBC wordt deze verplichting aanstaande zaterdag opgenomen in de verkeerswet (Highway Code). Wie op een andere manier zijn autodeur opent, riskeert een boete van 1.000 pond, ofwel zo'n €1.200. Veel Nederlanders zullen waarschijnlijk niet direct weten wat er met de Nederlandse truc wordt bedoeld, maar in het buitenland is hij alom bekend. Voor de invoering van de 'Dutch Reach' is in het Verenigd Koninkrijk zelfs jaren campagne gevoerd.

Vorig jaar werd al bekend dat dit gebruik in de Highway Code zou worden opgenomen, al leek het toen nog niet te gaan om een werkelijke verplichting waar een boete aan hangt als je het niet toepast. Het werkt als volgt: uitstappende automobilisten moeten bij het openen van het portier de hand gebruiken die het verst van de ontgrendelingshendel verwijderd is. In auto's in Nederland is dat de rechterhand van de bestuurder en de linkerhand van de bijrijder. Op deze manier dwing je jezelf om over je schouder te kijken bij het openen van de deur. Zo krijg je automatisch beter zicht op aanstormende fietsers of andere weggebruikers.

Er is twijfel over de herkomst van de term 'Dutch Reach'. Die benaming dook naar verluidt in de Verenigde Staten voor het eerst op, maar dankt zijn naam aan een fenomeen dat men dus hier in Nederland aantrof. Het viel Amerikanen kennelijk op dat 'we' hier soms anders uit auto's stappen dan gewoonlijk. Een lezer laat aan het AD weten dat dit hem dit al heel lang geleden aan werd geleerd: "Ik heb dit ooit geleerd van mijn rij-instructeur. En ik kan mij niet voorstellen dat mijn instructeur de enige was in die tijd: ongeveer 50 jaar geleden," zo stelt Johan van Blokland. Een andere lezer stelt dat deze manier van uit een auto stappen al in kranten uit 1961 terug te vinden is.

In onderstaande video, ook afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, wordt uitgelegd hoe het in zijn werk gaat.