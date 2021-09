Britten moeten 'Nederlandse manier van uitstappen' leren

In het Verenigd Koninkrijk wordt de zogenoemde 'Dutch Reach' opgenomen in de 'Highway Code'. Britten moeten zo bekend worden met een veiligere manier van uit een auto stappen als er fietsers in de buurt zijn.

In het Verenigd Koninkrijk hebben ze sinds de jaren 30 de 'Highway Code'. Hierin staan onder meer allerlei regels en tips om je veilig door het verkeer te begeven. Ook vind je er onderhoudsadvies en -instructies in. De Highway Code wordt om de zoveel tijd geüpdatet op basis van nieuwe inzichten of veranderde regels. In de volgende editie wordt een belangrijke tip toegevoegd met een Nederlands tintje: de 'Dutch Reach'.

De Dutch Reach is een term die naar verluidt in de Verenigde Staten voor het eerst opdook, maar het dankt zijn naam aan een fenomeen dat men in Nederland aantrof. Het viel Amerikanen kennelijk op dat 'we' hier soms anders uit auto's stappen dan gewoonlijk. Normaal zou je met je linkerhand de deur ontgrendelen én open duwen, bij de Dutch Reach gaat het echter anders. Dan ontgrendel je met je rechterhand het portier en duw je met je linkerhand de deur open.

Een subtiel verschil met een duidelijke gedachte. Als je namelijk met je rechterhand de deur ontgrendelt, draai je met je bovenlichaam grotendeels richting het portier en kijk je dus automatisch ook makkelijker links naar buiten en richting de dodehoek. In dat laatste zit het doel van deze manier van uitstappen: je spot eventuele aankomende fietsers en kunt zo in een oogwenk controleren of je je deur niet pal voor een fietser openslaat. De Dutch Reach is in drukke straten en vooral stedelijk gebied daarom een aanrader.

Deze manier van een autoportier openen wordt dus uitgelegd en geadviseerd in de nieuwe editie van de Highway Code. Geen overbodige luxe: volgens IAM Roadsmart heeft 85 procent van de Britten geen idee wat de Dutch Reach is. Toch zijn we benieuwd in hoeverre het hier in Nederland nog een beetje in ons systeem zit. Ken jij de Dutch Reach en pas je 'm ook wel eens toe? Laat het weten in de reacties.