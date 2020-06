Nederlandse autoverkopen 2020: één merk in de plus

Het is 1 juni en dat betekent dat een aantal coronamaatregelen wordt versoepeld. De terrassen lopen weer langzaam aan vol, we mogen weer met meer mensen bij elkaar komen buiten (op 1,5 meter afstand), het openbaar vervoer gaat weer op normale capaciteit rijden enzovoort. Al met al is het dieptepunt van de 'lockdown' voorlopig achter de rug en dus is het voorzichtig hopen dat ook de autoverkopen weer wat aan gaan trekken. Daar zullen sommige merken nog meer op hopen dan andere, want ook al heeft vrijwel elk merk klappen gekregen, er zijn alsnog grote verschillen. Dat blijkt wel als we de verkoopcijfers van de eerste vijf maanden van 2020 afzetten tegen die van vorig jaar.

De percentages liegen er niet om. In het ergste geval, bij Smart, gaat het om een verkoopdaling van maar liefst 78 procent. Ook het van oudsher hier zo succesvolle Opel heeft het zwaar tot op heden dit jaar, met een verkoopdaling van afgerond 46 procent. Uiteraard zal niet alle daling te wijten zijn aan de coronacrisis, want 2020 leek sowieso al een moeizamer jaar voor de auto-industrie te worden dan vorig jaar. Extra opvallend is het wat dat betreft dat er ook merken zijn die het helemaal niet zo verkeerd doen tot op heden. Kijk naar Land Rover (-9 procent) en Mini (-8,3 procent). Relatief kleine dalingen als je bedenkt dat gedurende de lockdown de Nederlandse verkopen meer dan halveerden. Kia verdient zeker een grote pluim: het merk was niet alleen koploper in Nederland in mei en de nummer 2 in april, maar ziet tot op heden slechts een 2,2 procent verkoopdaling ten opzichte van vorig jaar. De populariteit van de e-Niro speelt hierin een grote rol.

Er is maar één echt grote 'winnaar': Porsche. Dat zag ondanks de enorme klappen van de afgelopen maanden namelijk de verkopen enorm aantrekken in 2020. In de eerste vijf maanden van dit jaar ging het met maar liefst 57 procent vooruit. Ongetwijfeld is een deel van dat succes te danken aan de Taycan, waarvan er tot op heden al 89 een Nederlandse eigenaar vonden. Het grootste succes lijkt echter voor rekening van de Cayenne, en dan vooral de Cayenne Coupé. Er werden nu al meer Cayennes verkocht dan in heel 2019.

2020 vs. 2019: