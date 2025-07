Piepkleine praktische Japanner is niet aan te slepen

Hij is klein, mateloos populair en in Europa niet te koop. Dat kunnen tegenwoordig heel wat auto's zijn, maar in dit artikel heeft het allemaal betrekking op een oude bekende: de Daihatsu Move.

Er zijn heel wat kleine automodellen die razend populair zijn, maar die je in Nederland helemaal niet kunt kopen. We noemen de Honda N-Box en de Hongguang Mini EV. Aan dat rijtje even compacte als succesvolle stadsvriendjes mag de Daihatsu Move zich toevoegen. Dan hebben we het natuurlijk niet over de eerste of tweede generatie Move die ook in Nederland zijn verkocht, maar over de fonkelnieuwe huidige generatie.

De nieuwe en alweer zevende generatie Daihatsu Move werd in juni van dit jaar gepresenteerd. Daar wijdden we natuurlijk al wat webruimte aan en vandaag borduren we daar op voort. 'Waarom, in hemelsnaam?' - horen we je denken. Welnu: de nieuwe Move blijkt een regelrecht schot in de roos. Daihatsu mikte er aanvankelijk op om maandelijks 6.000 stuks aan de ban te brengen. Naar nu blijkt zijn er al vijfmaal zoveel exemplaren besteld in de eerste maand. Inderdaad, zo'n 30.000 stuks.

De RS- en G-uitvoeringen zijn het populairst, de populairste kleuren zijn Shining White Pearl, Black Mica Metallic en Chrome Gray Metallic. Ook interessant is wíe een Move koopt. Volgens Daihatsu zijn dat voornamelijk 'mensen waarvan de kinderen niet langer inwonend zijn.'

Meer Move-nieuws? Hebben we. Natuurlijk. Daihatsu organiseert later dit jaar een heus 30th Anniversary-evement om het 30-jarig bestaan van de Move te vieren. De eerste generatie werd immers al in 1995 in Japan geïntroduceerd. Nóg meer Move-nieuws? Ook dat hebben we. De nieuwe Daihatsu Move gaat eveneens als Subaru Stella door het leven.