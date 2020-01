Nederlanders vinden files steeds minder irritant

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) deed in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een nieuw onderzoek over de Nederlandse ‘blik op de file’. Vond in 2010 nog 72 procent van de Nederlanders files op de autosnelweg onacceptabel, is dit aandeel negen jaar later ruim gehalveerd tot 35 procent. Opvallend genoeg zegt maar een klein deel van de Nederlanders wekelijks in de file te staan. 15 procent geeft namelijk maar aan tenminste één keer per week in de file te staan. Het overgrote deel van 51 procent staat naar eigen zeggen sporadisch in de file.

Op een gemiddelde weekdag staan ongeveer 833.000 personen in ongeveer 716.000 auto’s vast op de Nederlandse snelwegen. De gemiddelde vertraging door een file loopt op tot 43 minuten. De filedruk verschilt volgens het onderzoek per provincie. Zo staan inwoners uit Flevoland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Noord-Holland het vaakst vast op de snelweg. De gemiddelde meeste vertraging lopen Noord-Brabanders op. De doorgaans Nederlandse filerijder is een hogeropgeleide man van tussen de 18 en 45 jaar.

Ook is er onderzoek gedaan naar wat mensen dan nog wel onacceptabel vinden. Een aantal verschillende onderwerpen kwam daarbij naar boven. Zo vinden Nederlanders volgens het nieuwe onderzoek agressie op de weg en in het openbaar vervoer, kosten en beschikbaarheid van het OV en parkeerplekken, verkeersonveiligheid en luchtverontreiniging ergerlijker dan files. Mensen ín de file kunnen zich overigens nog wel irriteren aan andere filerijders. Zo worden onterechte vluchtstrookrijders, afsnijders, bumperklevers en rijstrookwisselaars als irritant bevonden. Ook de file willen inhalen via een tankstation kan op weinig positieve reacties rekenen.