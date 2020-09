Nederlanders reden recordaantal kilometers in 2019

2019 gaat de boeken in als een uitzonderlijk druk jaar op de Nederlandse wegen. In totaal werd er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek maar liefst 122,5 miljard kilometer gereden.

Met 122,5 miljard kilometers werd er nog nooit zoveel gereden in Nederland als in 2019. Het betekent een toename van 0,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens het CBS is dat onlosmakelijk verbonden met het feit dat het Nederlandse wagenpark vorig jaar 1,9 procent groeide. Een snelle rekensom leert dat er dus gemiddeld per auto wel mínder werd gereden dan in 2018. Het aantal auto's nam immers meer toe dan het totaalaantal kilometers. Van de afgelegde kilometers, werden er 95,9 miljard in particuliere personenauto's afgelegd (+0,9 procent). Bedrijfspersonenauto's waren goed voor 26,6 miljard km (+2,7 procent).

Uit de cijfers blijkt verder dat er, hoe kan het ook anders, vooral veel benzinekilometers werden gemaakt. Maar liefst 84,2 miljard km, ofwel 68,7 procent van het totaal. Het aantal kilometers groeide ten opzichte van 2018 met 3,5 procent. Een nog veel opvallendere groei is er te bemerken bij het aandeel kilometers dat werd gereden met volledig elektrische auto's. Daar tekent men een groei op van maar liefst 121,9 procent. In totaal ging het in 2019 om 1,46 miljard kilometer voor BEV's. Een aandeel van bijna 1,2 procent.

Dieselauto's leverden juist in: daar werd vorig jaar in totaal 32,2 miljard kilometer mee gereden, tegenover 34,55 miljard km in 2018. Een afname van maar liefst 6,8 procent. Diesels waren in 2019 goed voor een aandeel van 26,3 procent. Ook plug-ins reden minder; 2,39 miljard km (-7,4 procent), ruim 1,9 procent van het totaal. LPG is de grootste 'verliezer'; over 2019 gezien komt 1,93 miljard km op het conto van auto's met een LPG-installatie, 10,9 procent minder dan in 2018. LPG-auto's worden (met een aandeel van bijna 1,6 procent op het totaal) dus al bijna ingehaald door BEV's qua kilometers (1,2 procent).