Nederlanders reden 103 miljard kilometer in 2021

Nederlandse automobilisten legden in 2021 samen 103,4 miljard kilometer af. Dat is een paar procent meer dan een jaar eerder, maar wel minder dan voor de coronapandemie. Dat blijkt uit informatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert.

Vorig jaar legden Nederlandse personenauto's in binnen- en buitenland in totaal 103,4 miljard kilometer af. Dat is 2,8 procent meer dan in 2020, maar nog altijd minder dan de 122,5 miljard kilometer die we in 2019 bij elkaar reden.

Personenauto's van particulieren en ZZP'ers waren met 82,8 miljard in 2021 gereden kilometers goed voor 80 procent van de afgelegde kilometers. Zij reden 2,3 procent meer dan in 2020, maar wel 13,7 procent minder dan in 2019 voordat de pandemie de kop op stak. Voertuigen van bedrijven reden in 2021 4,6 procent meer dan het jaar ervoor, maar ruim 22 procent minder dan in 2019.

De meeste kilometers legden Nederlanders af in benzineauto's. In totaal gaat het op 75,4 miljard kilometer, zo'n driekwart van het totaal en 4,5 procent meer dan in 2021. Auto's met een dieselmotor legden juist 10,7 procent minder kilometers af dan een jaar eerder. Voor auto's die lpg lusten bedraagt de afname van het aantal gereden kilometers 2,4 procent. Dat de elektrische auto in Nederland aan terrein wint, blijkt uit de hoeveelheid elektrisch gereden kilometers. Elektrische auto's reden in 2021 namelijk 66,5 procent meer kilometer dan een jaar eerder. Plug-ins reden in 2021 bijna 28 procent meer dan een jaar ervoor.

Gemiddeld jaarkilometrage

Een Nederlandse personenauto reed vorig jaar gemiddeld 10.600 kilometer. Dat is iets meer dan in 2020 (10.500 kilometer), maar beduidend minder dan in 2019 (12.900 km). Kijken we specifiek naar particulieren, dan komen we op een gemiddeld jaarkilometrage van 9.600 kilometer in 2021. Opvallend: particulieren uit Almere reden vorig jaar met gemiddeld 12.200 kilometer het meest. Ook in Lelystad en Zeewolde kruipt men met gemiddelde jaarkilometrages van 11.300 kilometer ogenschijnlijk graag achter het stuur. Niet geheel verrassend reden personenauto's op de Waddeneilanden de minste kilometers. Personenauto's in het bezig van particulieren die op Terschelling wonen, reden een gemiddeld jaarkilometrage van 6.600 kilometer in 2021 het minst.