De brandstofprijzen liggen hoger dan ooit en dat levert in de grensstreek hier en daar opvallende taferelen op. In het Belgische Essen begint het 'brandstoftoerisme' nieuwe vormen aan te nemen.

Tanken over de grens om goedkoper uit te zijn is iets van alle tijden. Het is nou eenmaal zo dat onze ooster- en zuiderburen goedkoper uit zijn voor brandstof. Het verschil loont soms voldoende om er zelfs voor te rijden als je niet strak langs de grens woont. Het ritje naar een Duits of Belgisch tankstation moet echter wel voldoende lonen en er zijn nu kennelijk steeds meer Nederlanders die een oplossing hebben om niet om de haverklap op en neer te hoeven. Sommigen zouden met een 'kofferbak vol gevulde jerrycans' huiswaarts keren.

Dat meldt Tubantia op basis van uitspraken van gemeenteraadsleden van Essen, een dorpje net ten zuiden van Roosendaal. De burgemeester van Essen is er niet op tegen, maar herhaalt wel de regels die hiervoor gelden. "Iedereen mag - als het voor privégebruik is - een jerrycan van 60 liter vullen. Dat moet dan wel in een jerrycan die perfect kan worden afgesloten." Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die over die 60 liter heen gaan om minder vaak op en neer te hoeven. Volgens de burgervader lopen die voorlopig niet zomaar tegen de lamp: "We gaan nu niet dag in dag uit een politieman in de buurt plaatsen die in de gaten houdt hoeveel jerrycans er in de kofferbak worden gestoken. Het moet geen heksenjacht worden.”

Hier en daar leidt het wel tot ietwat chaotische taferelen, wanneer mensen in de rij staan. Zo staan er soms auto's te wachten op het fietspad of op de stoep en daarvoor zijn in enkele gevallen boetes uitgedeeld. De gemeente Essen wil vooralsnog niet actief de politie laten posten, maar zegt de situatie wel in de gaten te houden. Ook wordt er gekeken naar extra bebording of eventuele menselijke coördinatie bij de tankstations, om de boel in goede banen te leiden.

Een liter Euro 95 kost op het moment van schrijven in België gemiddeld €1,782, in Nederland ligt de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs voor Euro 95 (E10) momenteel op €2,107.