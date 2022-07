Navigatiesystemen en apps gaan waarschuwen voor hulpdiensten

Sinds enkele jaren kun je al gewaarschuwd worden voor naderende hulpdiensten of gevaarlijke situaties door de app Flitsmeister. Dat wordt echter bij meer apps en navigatiesystemen mogelijk. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wie Flitsmeister gebruikt, is vast al bekend met waarschuwingen voor naderende hulpdiensten of voor bijvoorbeeld slecht wegdek of een stilstaand voertuig. Ook bij een spookrijder krijg je een melding. Dit wordt op binnenkort ook mogelijk bij enkele andere apps en navigatiesystemen. Het gaat om apparatuur van ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Kia, Inrix en TomTom. De komende drie jaar werken deze bedrijven samen met het ministerie van Infrastructuur aan de proef die Safety Priority Services (SPS) heet. Nederland is het eerste Europese land dat via apps en auto's gaat waarschuwen.

Gebruikers worden onder meer gewaarschuwd voor mogelijk gevaarlijke situaties, zoals spookrijders of obstakels op de weg. Ook weersituaties zoals een heftige hagelbui worden benoemd. Verder zijn er meldingen voor wegwerkzaamheden, een ongeval, glad wegdek en afgesloten rijstroken en komt er informatie over de geldende maximumsnelheid op de weg. Mensen die daarvan gebruikmaken, krijgen binnenkort ook waarschuwingen als er een voertuig met sirene en zwaailicht aankomt. Eerst geldt dit voor ambulances, later ook voor brandweer en politie. De melding laat ook weten waar het voertuig vandaan komt.

Safety Priority Services is een proef waarmee Nederland volgens het ministerie voorsorteert op Europese wet- en regelgeving die in 2025 van kracht wordt. De betrokken bedrijven kunnen in Nederland alvast testen met het doorgeven van waarschuwingen voor de verkeersveiligheid. Bij de proef wordt aan bestuurders gevraagd of informatie van hun auto's mag worden geregistreerd. Daarna worden de data geanonimiseerd en via een beveiligde verbinding met de partijen gedeeld.