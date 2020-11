Facelift Friday: Volkswagen New Beetle

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Bij facelifts concentreren autofabrikanten zich doorgaans op de koplampen, de grille en de bumpers. Soms krijgt een auto een compleet nieuwe neus of kont aangemeten, maar zelden zit het nieuws vooral aan de zijkant. De Volkswagen New Beetle is de uitzondering op die regel.

Facelifts, we hebben ze in alle vormen en maten gezien op deze site. Geen wonder, want naast het autonieuws hijsen we al sinds augustus 2015 wekelijks een facelift op het Facelift Friday-podium. De Volkswagen New Beetle, de eerste retro-kever uit Wolfsburg, is ook op dit vlak anders dan alle andere auto’s.

De facelift van 2005 lijkt in eerste instantie niet zoveel om het lijf te hebben. De koplampen, toch een veelgebruikte manier om een auto wat op te frissen, bleven zelfs bij het oude. Daaronder troffen we weliswaar wat strakkere richtinaanwijzers en een nieuw ingedeelde luchtinlaat onderin de bumper aan, mar dat zijn subtiele verschillen.

Toch veranderde er meer aan de New Beetle-koets dan je zou denken. De gewijzigde voorbumper sluit namelijk aan op geheel nieuwe spatborden. Deze exemplaren, die al even werden ‘gepreviewd’ op de heftige Beetle RSi, hebben een veel groter plat vlak dan de bolle exemplaren van de oorspronkelijke New Beetle. De losse exemplaren geven ‘m die kenmerkende, kever-achtige vorm die Volkswagen in de jaren 90 voor ogen had met dit retro-model, maar stelden het merk ook in staat om het zijaanzicht van de auto wat op te frissen.

Deze modificatie werd uiteraard ook bij het achterste spatbord doorgevoerd. Dat bevatte bovendien een nieuw ingedeelde, heldere lichtunit. De achterbumper werd eveneens strakgetrokken, waarbij de kentekenplaat enkele decimeters naar beneden verhuisde.

De oplettende kijker heeft wellicht ook al de nieuwe buitenspiegels gespot. De afgeronde exemplaren met geïntegreerde richtingaanwijzers werden echter al eerder, omstreeks de introductie van de cabrioletversie in 2002, doorgevoerd.