Met de Dacia Spring op zoek naar omslagpunt elektrisch rijden

Dacia scoort al sinds de komst naar Nederland in 2005 veel sympathie bij onze redactie. Het veel-voor-weinig scoort goed en ondanks de - hoe zeggen we dat netjes - robuuste uitstraling van de auto’s aan de binnen- en buitenkant bleek de techniek altijd prima in orde te zijn. De eerste Logan bood een C-segment-formaat voor een A-segment-prijs en de Duster veegde de vloer aan met zijn toenmalige concurrenten als de Daihatsu Terios en Skoda Yeti. Inmiddels maakt de Jogger eveneens veel indruk.

Vroeg op de EV-trein

Bovendien is Dacia redelijk op tijd op de EV-trein gestapt. De Spring Electric is een auto die het Renault-concern slim op de markt heeft gebracht. Als je vluchtig naar een foto kijkt, denk je misschien dat dit model een elektrische Sandero is, maar daarvan is geen sprake. De Spring is een opvallend klein autootje, dat is gebaseerd op de Renault City K-ZE, een elektrische auto voor de Chinese markt. Dat model is op zijn beurt gebaseerd op de Renault Kwid, een kleine SUV voor ‘opkomende markten’.

Ruim 200 kilometer

Niet voor Europa dus. Toch heeft de elektrische variant precies de goede specs om hier kans te maken. Met een prijs onder de 20 mille is het de goedkoopste elektrische auto op de markt en met zijn accu van 27,4 kWh haal je mede dankzij een opvallend gunstig verbruik ruim 200 kilometer. Dat is bijna tweemaal zo veel als met de eerste Renault Zoe! Wel is de Spring minder auto dan die halfzuster; het is te merken dat hij oorspronkelijk niet voor Europa is gemaakt. Evengoed vonden wij zijn propositie interessant genoeg om hem in onze duurtestvloot op te nemen.

Hoeveel betaal je?

Met de rap stijgende stroomprijs is ook elektrisch rijden een stuk duurder ge­worden. Om meer inzicht in de kosten te krijgen, halen we een Sandero op voor een onderlinge vergelijking met de Spring. Dat blijft een ingewikkeld geheel, omdat je naast overzichtelijke zaken als brandstof en belastingen ook met minder inzichtelijke aspecten als afschrijving en onderhoud te maken hebt. Achteraf kun je je onderhoud goed in beeld brengen, maar vooraf moet je er maar van uitgaan dat er niets stuk gaat als de garantie is verlopen.

Afschrijving voorspellen ingewikkeld

Afschrijven is zelfs zo ingewikkeld, dat hele bedrijfssectoren hun brood verdienen met het inschatten van restwaarden. In dit voorbeeld scheelt het dat beide auto’s ­praktisch evenveel kosten. Elektrische modellen zijn vaak duurder dan hun gelijkwaardige benzinebroers, terwijl ze vrij­gesteld zijn van bpm. De Sandero is beduidend meer auto dan de Spring en hij staat ook op een ander platform. Daardoor zou hij duurder zijn dan een benzineversie van de Spring (de facto de Renault Kwid) hier zou zijn. Daarmee zal de afschrijving bij deze twee modellen niet extreem veel verschillen. Die kosten houden we daarom in deze vergelijking buiten beschouwing.

Prijsverschillen benzine en stroom

Zowel de benzine- als de stroomprijs verschilt eveneens flink, waarbij stroom nog een stukje onoverzichtelijker is in verband met contracten en vaste en flexibele tarieven. Daarbij is laden aan een publieke laadpaal vaak duurder dan thuis, hoewel dat op dit moment door de hoge stroomprijs voor huishoudens zowaar niet altijd het geval is. Voor dit verhaal gaan we in elk geval uit van de actuele benzineprijs van €2,32 en een stroomprijs thuis van 52 ct/kWh. Dat is voor beide historisch gezien bizar veel, maar niettemin de realiteit. De prijs van stroom is procentueel gezien overigens veel meer gestegen dan die van benzine.

De vanafprijzen van de auto’s spreken iets in het voordeel van de Sandero. Daar komt nog bij dat de Spring standaard geen snel­lader heeft. Een groot gemis bij serieus elektrisch autorijden, dus die kopen we erbij voor €500. Zelfs dan nog kun je maar tot 30 kW laden, dat is niet erg snel. Eenzelfde must-have is de thuislaadkabel voor €400.

De Sandero heeft dan iets meer pakketten, waardoor hij over zaken beschikt als navigatie en cruisecontrol. De Spring heeft beide niet. Zouden we dat gelijktrekken, dan is de Sandero zoals hij er dan staat €1.300 goedkoper, zodat je minder betaalt voor een grotere auto die bovendien beter rijdt, meer ruimte biedt en die ook meer vermogen levert.Overigens is het opvallend hoe vlot de Spring nog aanvoelt, ondanks zijn zeer lage vermogen van 45 pk.

Kostenbeeld

Dan nemen we het onderhoud en de banden nog mee, waarbij we de ANWB even raadplegen voor een reëel kostenbeeld. Het onderhoud kost je bij een elektrische auto beduidend minder, want je hebt immers geen olie om te verversen, geen motoronderhoud, nooit een kapotte uitlaat of dure vervanging van een distributieriem. De banden kosten je meestal iets meer, mede door het hogere gewicht van een EV. De Spring heeft echter kleine bandjes, dus die kosten vallen hier mee. Dan is er nog de motorrijtuigenbelasting, die voor elektrische auto’s nog altijd op nul staat. Een fors verschil, waarvan je elk kwartaal profiteert. Let op: vanaf 2024 komt er waarschijnlijk ook een vorm van motorrijtuigenbelasting (al dan niet met korting) voor elektrische auto’s, dus dat voordeel is wel eindig.

Binnen een jaar

Tellen we alles bij elkaar op, dan is duidelijk dat de EV het prijsverschil met de Sandero binnen een jaar heeft goedgemaakt als je 10.000 km per jaar rijdt. Veel meer rijden dan dat zouden we in de Spring ook niet aanraden trouwens, maar bij een hogere kilometrage is het voordeel uiteraard groter. Elk jaar daarna loopt de financiële winst verder op. Omdat de Sandero beduidend meer auto is, is de financiële prikkel uiteraard niet het enige wat een rol zou moeten spelen als je tussen deze twee auto’s twijfelt. Dat een EV ondanks de extreem gestegen stroomprijs nog steeds zo veel voordeliger in gebruik is dan een benzineauto, is echter goed om weer eens zwart op wit te zien.

Kosten

Sandero - Spring

Prijs brandstof/stroom: €2,33/l - €0,50/kWh

Brandstof/stroom per 100 km: €15,15 - €6,40

Brandstof/stroom bij 10.000 km per jaar: €1.515 - €640

Motorrijtuigenbelasting per jaar: €600 - €0

Onderhoud en banden: €390 - €230

Gebruikskosten per jaar bij 10.000 km: €2.505 - €870

Stroomprijzen

Bij dit voorbeeld gingen we uit van de prijzen als je laadt met stroom van je eigen huisaansluiting, wat op dit moment (hopelijk tijdelijk) erg duur is als je een flexibel tarief hebt. Ben je afhankelijk van een publieke laadpaal, dan zien de berekeningen er ineens anders uit. Dit verschilt niet alleen per aanbieder van de laadpaal, maar ook per laadpas die je gebruikt. Sommige hebben vaste kosten, bij andere betaal je alleen per kWh. Goed onderzoek doen loont hier enorm, want de mogelijk­heden zijn eindeloos. Dit maakt het er helaas niet overzichtelijker op. Saillant genoeg lijkt het hiermee wel veel op je energiecontract thuis. Let op: snelladen is altijd fors duurder dan wisselstroom pakken bij een reguliere laadpaal.