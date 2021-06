Mysterieuze BMW 3-serie gesnapt

AutoWeek-lezer Jonathan Knol liep een bijzondere BMW 3-serie tegen het lijf. Het zou zomaar kunnen dat we hier te maken hebben met óf de elektrische i3, of de gefacelifte 3-serie.

De huidige BMW 3-serie beleefde zijn publieksdebuut tijdens de Autosalon van Parijs in 2018 en dat betekent dat de auto inmiddels enkele jaren op de markt is. Op termijn ondergaat de Dreier een zogenoemde Life Cycle Impuls (LCI). Een facelift dus. Maar er is meer nieuws op komst. Zo komt BMW op termijn met een volledig elektrische 3-serie die i3 gaat heten en in feite tot de 3-serie wordt wat de i4 tot de 4-serie Gran Coupé is. AutoWeek-lezer Jonathan Knol stuurde ons foto's op van een ietwat moeilijk te plaatsen testexemplaar van de nieuwe 3-serie.

Hoewel de 3-serie op deze foto's de typeaanduiding 330d op zijn achterklep heeft, ligt er onder de kap zeer waarschijnlijk geen 286 pk zes-in-lijn dieselmotor. Volgens Jonathan was er tijdens het rijden namelijk helemaal niets te horen. Het zou nog kunnen dat de gekiekte BMW een plug-in hybride 330e is, al valt gezien de komst van de i3 niet uit te sluiten dat dit blauwe testmodel een volledig elektrische aandrijflijn heeft.

Er is nog iets opvallends. De testauto heeft zo te zien namelijk een nieuw, groter infotainmentdisplay op de middenconsole. Of het scherm net als in de i4 is samengesmolten met het digitale instrumentarium, is moeilijk te zien. Wel heeft de 3-serie op deze foto's een overkapt instrumentarium. Een ander interieur dus dan de i4, iets dat de oude vormgeving van de middenconsole lijkt te bevestigen. Al hoeft dat niet direct te betekenen dat dit niet een testversie van de i3 is.

Wat BMW hier precies aan het testen is? We durven het niet te zeggen. Mogelijk gaat het om de gefacelifte 3-serie, al kan het ook een slim verpakte nieuwe i3 of iets totaal anders zijn. Uiterlijke aanpassingen zijn er in ieder geval niet.