Musk vreest accutekort door groei Tesla

Later vandaag gaat Tesla op 'Battery Day' naar verwachting iets onthullen, maar Musk tempert de verwachtingen en stelt dat de technologie die onthuld gaat worden vooral gericht is op de lange termijn. Volgens de topman kunnen leveranciers als Panasonic, LG en CATL het tempo waarmee Tesla groeit niet bijbenen. Musk schrijft op Twitter dat hij de inkoop van batterijcellen bij externe partijen niet wil terugdringen, maar alleen maar verder wil verhogen. Hij stelt dat hierdoor na 2022 een 'significant tekort' wordt verwacht. "Ondanks het feit dat onze leveranciers op maximale snelheid draaien, voorzien we nog steeds een tekort voor 2022 en verder als we niet zelf ook actie ondernemen", aldus Musk. Wat hij daarmee precies bedoelt is nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk gaat de onthulling hierin een rol spelen. Tesla groeit momenteel als kool. Musk wil dit halfjaar een afleveringsrecord van 500.000 auto's gaan neerzetten, een doel waarvoor hij zijn personeel heeft aangespoord nog harder te werken. De positie van Tesla als marktleider op het gebied van EV's staat steeds verder onder druk, nu de gevestigde orde eveneens op stoom is geraakt met de uitrol van elektrische modellen.

Vandaag organiseert Tesla het event 'Battery Day', waarop de fabrikant vermoedelijk een nieuwe technologie op accugebied gaat onthullen. Musk probeert op Twitter de verwachtingen echter te temperen. Hij schrijft dat de onthulling vooral de productie op lange termijn van de Roadster, Cybertruck en Semi aangaat. De te onthullen technologie zal volgens Musk namelijk pas tegen 2022 in massa geproduceerd kunnen worden. Volgens hem is de schaalvergroting van de productie van nieuwe technologie extreem ingewikkeld. "De machine die de machine maakt is veel moeilijker dan de machine zelf", zegt Musk daarover. Voorafgaand aan 'Battery Day' steeg de aandelenkoers van Tesla geleidelijk, maar door de tweets van Musk is de beurswaarde weer met ruim 4,5% gedaald. Later vandaag zal Tesla zijn plannen voor de toekomst dus definitief uit de doeken doen.