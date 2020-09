Volkswagen ID4 schijnt de wereld in

Gecamoufleerde testauto's, schetsen, schimmige teasers en nu de details: vrijwel elk aspect kan in de teasercampagne van de Volkswagen ID4 worden afgevinkt. Vandaag deelt Volkswagen de koplampen samen met de achterlichten haarscherp met de rest van de wereld. Aan de voorkant werkt Volkswagen met bekende vormen. Eenzelfde lichtpartij zit namelijk ook al op de eerder onthulde ID3. De binnenste hoek van deze nieuwe lampen zijn alleen iets spitser dan bij de compactere ID3. Wel krijgt de ID4 dezelfde smalle led-strip die over vrijwel de hele neus loopt.

Aan de achterkant is er meer nieuws. Waar de ID3 een contrasterende zwarte achterklep krijgt, spuit Volkswagen de achterste ingang van de ID4 gewoon in dezelfde lakkleur als de rest van de auto. In het geval deze geteasede ID4 dus goud. Verder loopt een nieuwe lichtbalk ook vrijwel de hele breedte van de achterkant door en vormt alles één geheel. De indeling van de lampen bestaat daarbij uit meer blokjes die, zoals hieronder te zien is, na elkaar aan of uit gaan. Of dat bij elke ID4 kan, moet de tijd leren. Het kan ook dat Volkswagen deze optie enkel voor luxere versie zal bewaren.

De ID4 is het tweede model uit Volkswagens nieuwe ID-familie op het nieuwe MEB-platform. Qua techniek leunt de nieuweling dan ook op de bestaande techniek uit de ID3. Wel wordt er verwacht dat Volkswagen met andere accupakketten komt voor de ruimere SUV. Over twee dagen weten we meer, dan onthult Volkswagen de gloednieuwe ID4.