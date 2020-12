'Bij deze merken brandt motorstoringslampje minst vaak'

Bij Mitsubishi, Mercedes-Benz en Volkswagen ging het motorstoringslampje het afgelopen jaar het minst vaak branden, blijkt uit een op de Amerikaanse markt uitgevoerd onderzoek van de website CarMD.com. Voor de Europese markt is dit onderzoek slechts in beperkte mate representatief.

CarMD is in ieder geval grondig te werk gegaan, want het bedrijf nam voor de 'Vehicle Health Index' data van 19,5 miljoen auto's onder de loep. Men keek naar hoe vaak het motorstoringslampje het afgelopen jaar ging branden bij de onderzochte auto's en stelde op basis daarvan een ranglijst met indexcijfers op. Daaruit blijkt dat het motorstoringslampje bij Mitsubishi het minst vaak oplicht, gevolgd door Mercedes-Benz en Volkswagen. Bij de individuele modellen steekt de lijst iets anders in elkaar: de bij ons niet leverbare Toyota Tacoma (2018) heeft namelijk het minst vaak last van het storingslampje, daarna komen de Honda CR-V (2015) en de Toyota Camry (2018).

Als het lampje dan tóch aangaat, kun je volgens het onderzoek maar beter in een Kia, Chrysler of Mazda rijden. De gemiddelde reparatiekosten per merk komen namelijk uit op omgerekend respectievelijk € 264,47, € 273 en € 278,35. Per model zijn de gemiddelde laagste kosten omgerekend voor de Hyundai Tucson (€ 27,20), Subaru Impreza (€ 30,96) en de Mercedes-Benz GLE (€ 32,64). Aangezien het motorstoringslampje in principe van alles kan betekenen, kunnen de kosten per reparatie over het algemeen ook behoorlijk uiteenlopen.

Voor de Europese markt dient dit onderzoek echter wel met een flinke korrel zout te worden genomen. De auto's op de Amerikaanse markt kunnen namelijk op meerdere punten afwijken van de uitvoeringen die hier op de markt zijn. In sommige gevallen zijn de auto's namelijk lokaal geproduceerd, maar vaak is het ook zo dat de beschikbare motoren en versies compleet anders zijn dan op ons continent. De Toyota Camry is in Nederland bijvoorbeeld alleen als hybride leverbaar, terwijl men in Amerika ook nog kan kiezen voor een conventionele 2,5-liter viercilinder. Voor zover bekend is er in Europa nog geen vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd.