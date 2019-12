'Moderne diesels essentieel voor uitstootvermindering'

Dieselmotoren worden meer en meer weggezet als de grootste boosdoeners onder de verbrandingsmotoren, maar is dat wel terecht? Volgens Bart Somers van de TU in Eindhoven valt er nog genoeg te zeggen voor het gebruik van diesels en zijn ze in sommige opzichten zelfs beter dan benzinekrachtbronnen.

Dat verbrandingsmotoren vroeg of laat helemaal het veld moeten ruimen, dat lijkt inmiddels wel duidelijk. Er wordt op grote schaal ingezet op elektrisch rijden en vooral dieselmotoren worden flink aan de kant geschoven. Dat is misschien niet helemaal handig, want moderne diesels kunnen juist nog wel eens een goede rol gaan spelen in de overgangsfase. Dat beargumenteert Bart Somers, die zich in het Zero Emission Lab van de TUe bezighoudt met het uitstootvraagstuk, in GO!Mobility Magazine.

Volgens Somers stoten Euro 6-diesels ruimschoots onder de vastgestelde norm uit. Daarbij kunnen ze volgens hem op bepaalde dagen zelfs meer fijnstof uit de lucht halen en filteren dan ze aan de lucht toevoegen. Ze zouden dus zelfs een zuiverende werking kunnen hebben. Een ander belangrijk voordeel is volgens Somers de NOx-uitstoot. Euro 6-diesels zouden volgens recent onderzoek van de emissie-analisten van Cambustion namelijk niet per se meer stikstof uitstoten dan moderne benzinemotoren, in sommige gevallen zelfs minder. "Feit is in ieder geval wel dat als de uitlaatgasemissies geen issue meer zijn, dan is de zelfontbrandingsmotor vanwege de hogere brandstofefficiëntie een betere keuze om de CO2-uitstoot te verminderen", concludeert Somers.

Een elektrische auto lijkt vanwege de afwezigheid van lokale uitstoot uiteraard nog beter, maar Somers benadrukt dat ook deze auto's niet buiten het debat gehouden kunnen worden. Er moet immers gekeken worden naar de uitstoot bij de bron van de elektriciteit én bij de productie van de accu's. "De productie van de batterijen kost veel energie en vindt met name plaats in landen met een ongunstige elektriciteitsmix, zoals China. Daar is namelijk sprake van een hoge CO2-uitstoot per kWh elektriciteit door de vele kolencentrales." Een direct duurzamere oplossing moet volgens Somers dan ook gezocht worden in de verbetering van brandstoffen. "Diesel is een betere optie (dan benzine, red.). Sterker zelfs, Nederland zou sterk moeten inzetten op de ontwikkeling van 'advanced bio-fuels' en e-fuels, waardoor de CO2-uitstoot drastisch en tot bijna nul kan worden verminderd", aldus Somers.