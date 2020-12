Modeljaarupdate voor Mazda CX-30

Mazda is een van die merken die zijn modellen jaarlijks een kleine update geeft om de boel lekker fris en actueel te houden. Ditmaal ondergaat de vorig jaar geïntroduceerde CX-30 een modeljaarupdate. Het grootste nieuws? De ingenieuze Skyactiv-X-motor krijgt net als de andere mild-hybride motoroptie een 'e' voor zijn naam, maar krijgt ook meer vermogen.

De mild-hybride Skyactiv-X heet voortaan e-Skyactiv X, maar mild-hybride was de bijzondere krachtbron al. Wel krijgt de e-Skyactiv X er 6 pk en 15 Nm bij, wat het vermogen op 186 pk en 240 Nm brengt. De 122 pk en 213 Nm krachtige e-Skyactiv-G benzineversie krijgt er geen vermogen bij, maar stoot net als de aangepaste Skyactiv-X minder CO2 uit.

Mazda herziet zoals gezegd ook de standaarduitrusting van de CX-30. De cross-over heeft standaard voortaan geen in donkerblauw uitgevoerd kunstleer meer op de middenarmsteun en deurpanelen en ook het dashboard is niet niet meer standaard in die kleur uitgevoerd. Vanaf nu is de boel in het zwart afgewerkt. De Comfort-uitvoering heeft standaard een in het zwart afgewerkt binnenste, maar is optioneel met donkerbruin leer te krijgen. De elektrisch bedienbare achterklep is niet meer standaard bij de Comfort-uitvoering. De Luxury-uitvoering blijft helemaal zichzelf en is dus standaard voorzien van de donkerbruine interieurbekleding en de elektrisch bedienbare achterklep.

De vanafprijs van de Mazda CX-30 ligt op €30.990. Dat bedrag is voor de Mazda CX-30 met e-Skyactiv 122 benzinemotor in combinatie met handgeschakelde zesbak. Voor de basisuitvoering met deze aandrijflijn in combinatie met een zestraps automaat moet je rekenen op een bedrag van €33.490. De CX-30 E-Skyactiv G is ook als Comfort beschikbaar en heeft dan een meerprijs van €1.250. Liever de nu krachtigere e-Skyactiv-X? Reken dan op een bedrag van €34.240 voor de Comfort-uitvoering in combinatie met een handbak en voorwielaandrijving. Ook deze motorversie is met een automaat te krijgen. Daarnaast is de e-Skyactiv-X er ook met vierwielaandrijving, al ben je dan altijd aangewezen op de Luxury-uitvoering. Wel kun je kiezen uit zowel de automaat als de handgeschakelde bak. De Mazda CX-30 van modeljaar 2021 staat in januari bij de dealers.

Prijzen Mazda CX-30

Motor Transmissie Aandrijving Uitvoering Prijs e-Skyactiv G 122 Handbak, 6 versnellingen Voor - € 30.990 e-Skyactiv G 122 Handbak, 6 versnellingen Voor Comfort € 32.990 e-Skyactiv G 122 Automaat, 6 versnellingen Voor - € 33.490 e-Skyactiv G 122 Automaat, 6 versnellingen Voor Comfort € 35.490 e-Skyactiv X 186 Handbak, 6 versnellingen Voor Comfort € 34.240 e-Skyactiv X 186 Handbak, 6 versnellingen Voor Luxury € 36.790 e-Skyactiv X 186 Handbak, 6 versnellingen Voor+achter Luxury € 42.290 e-Skyactiv X 186 Automaat, 6 versnellingen Voor Comfort € 36.740 e-Skyactiv X 186 Automaat, 6 versnellingen Voor Luxury € 39.290 e-Skyactiv X 186 Automaat, 6 versnellingen Voor+achter Luxury € 44.790

Is de prijzentabel niet te zien? Kijk dan bij de afbeeldingen, foto 11.