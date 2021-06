Modeljaarupdate voor Fiat Doblò

Nieuws over de Fiat Doblò klotst niet bepaald tegen de plinten, dus als Fiat iets te melden heeft over zijn compacte bedrijfswagen is AutoWeek er natuurlijk als de kippen bij. Fiat voert een modeljaarupdate door op de Doblò. Vanaf nu is de bedrijfswagen er als S en als avontuurlijker aangeklede Trekking.

Fiat omschrijft de vernieuwde Doblò als de 'vierde generatie', al hebben we in feite te maken met een bijgeschaafde versie van de tweede generatie Doblò die al in 2010 op de markt verscheen. De Doblò van modeljaar 2022 maakt onder meer kennis met een nieuw multimediasysteem met een 7-inch groot scherm. Het systeem ondersteunt onder meer Apple CarPlay en Android Auto. Maar er is meer.

Fiat herziet het leveringsgamma van de Doblò namelijk. De bestelwagen is er voortaan als S en als Trekking. De Trekking staat iets hoger op z'n poten dan de reguliere versies en heeft bumpers met aluminiumkleurige accenten. Daarnaast heeft de Trekking sierlijsten op de flanken waarop trots de naam van de uitvoering staat geschreven. Andere Trekking-extraatjes: een afsluitbaar handschoenenvakje, standaard airco, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armleuning en ook een schuifdeur (rechts) is standaard. Daarnaast geeft Fiat de Trekking Traction+, uitgebreide tractiecontrole dat bij weinig grip de aandrijving zo efficiënt mogelijk over de wielen verdeelt. Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening maakt tevens deel uit van het Trekking-feestje.

De aangescherpte Fiat Doblò is leverbaar met 1.6 MultiJet2-dieselmotoren met vermogens van 90, 105 en 120 pk. De Trekking is alleen leverbaar met de 105 en 120 pk sterke varianten. Buiten de Nederlandse grenzen bestaat er ook een personenversie van de Doblò, maar die wordt in Nederland niet geleverd (foto 3 en 4). De Fiat Doblò S heeft een vanafprijs van € 11.495. De Doblò Trekking wisselt vanaf € 13.395 van eigenaar. Uiteraard zijn dit de prijzen exclusief btw en bpm. Fiat levert de Doblò als vanouds in twee lengte- en hoogtematen. Naast de L1H1- en L2H1-smaken is er ook een L2H2-versie, al is die laatste alleen als S en met de 105 en 120 pk sterke diesels te krijgen.