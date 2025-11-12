Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Model Y-baas én Cybertruck-baas verlaten Tesla

Kleine leegloop

1
Tesla Model Y Eerste Rijtest Chris Schotanus
Jan Lemkes

Is een hoge Tesla-manager die het bedrijf verlaat meteen nieuws? Nee, zeggen wij. Als er echter in korte tijd twee hoge Tesla-managers het merk verlaten, verandert dat.

Het begon allemaal met Siddhant Awasthi. Dat was de ‘program manager’ van de Cybertruck, maar sinds kort vervulde hij diezelfde rol ook voor de Model 3. Dat betekent dat Awasthi verantwoordelijk was voor onder meer de productplanning, financiering, productie en ontwikkeling van beide modellen. Een hele verantwoordelijke taak dus, maar die ligt na het vertrek van Awasthi nu wel bij een ander. Na 8 jaar en 4 maanden verlaat hij ‘zijn’ Tesla namelijk, op naar niet nader omschreven nieuwe avonturen.

Kort na Awasthi maakte ook Emmanuel Lamacchia bekend Tesla te gaan verlaten. Dat is opnieuw een grote aderlating voor het merk, want Lamacchia was binnen Tesla ‘program manager’ voor de Model Y. Je weet wel, Tesla’s populairste model en één van de populairste auto’s ter wereld. Lamacchia vervult zijn huidige rol sinds 2021 en is net als Awasthi vol lof over Tesla bij de aankondiging van zijn vertrek op LinkedIn. Beide heren noemen in het openbaar geen specifieke reden voor het vertrek, maar stellen simpelweg dankbaar te zijn voor de jaren bij Tesla.

Bron: Reuters

1 Bekijk reacties
Tesla Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Tesla

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Tesla Model X Long Range 6P RAVEN !! 88%SOH FSD-AUTOPILOT / CCS / PREMIUM

Tesla Model X Long Range 6P RAVEN !! 88%SOH FSD-AUTOPILOT / CCS / PREMIUM

  • 2019
  • 266.313 km
€ 31.900
Tesla Model 3 Long-Range AWD 351pk 75 kWh [ AUTOPILOT+19'' LMV+620KM WLTP+PREMIUM AUDIO ]

Tesla Model 3 Long-Range AWD 351pk 75 kWh [ AUTOPILOT+19'' LMV+620KM WLTP+PREMIUM AUDIO ]

  • 2020
  • 95.650 km
€ 23.900
Tesla Model 3 Long-Range AWD 351pk 75 kWh [ AUTOPILOT+620KM WLTP+PREMIUM AUDIO ]

Tesla Model 3 Long-Range AWD 351pk 75 kWh [ AUTOPILOT+620KM WLTP+PREMIUM AUDIO ]

  • 2020
  • 101.834 km
€ 21.999

Lees ook

Nieuws
Xiaomi SU7 Ultra

Xiaomi verslaat Tesla in China, komt in 2027 naar Europa!

Nieuws
Tesla Model 3 Standard

Musk: 'Tesla's kunnen volgend jaar zelf rijden in China'

Nieuws
Tesla Roadster

Tesla Roadster wéér uitgesteld: nieuwe datum lijkt een grap

Nieuws
Tesla Model 3 BYD Seal duurtest

BYD haalt Tesla in op grote Europese markten

Nieuws
Elon Musk Tesla Power

Aandeelhouders Tesla keuren megabeloning Musk goed

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.