Is een hoge Tesla-manager die het bedrijf verlaat meteen nieuws? Nee, zeggen wij. Als er echter in korte tijd twee hoge Tesla-managers het merk verlaten, verandert dat.

Het begon allemaal met Siddhant Awasthi. Dat was de ‘program manager’ van de Cybertruck, maar sinds kort vervulde hij diezelfde rol ook voor de Model 3. Dat betekent dat Awasthi verantwoordelijk was voor onder meer de productplanning, financiering, productie en ontwikkeling van beide modellen. Een hele verantwoordelijke taak dus, maar die ligt na het vertrek van Awasthi nu wel bij een ander. Na 8 jaar en 4 maanden verlaat hij ‘zijn’ Tesla namelijk, op naar niet nader omschreven nieuwe avonturen.

Kort na Awasthi maakte ook Emmanuel Lamacchia bekend Tesla te gaan verlaten. Dat is opnieuw een grote aderlating voor het merk, want Lamacchia was binnen Tesla ‘program manager’ voor de Model Y. Je weet wel, Tesla’s populairste model en één van de populairste auto’s ter wereld. Lamacchia vervult zijn huidige rol sinds 2021 en is net als Awasthi vol lof over Tesla bij de aankondiging van zijn vertrek op LinkedIn. Beide heren noemen in het openbaar geen specifieke reden voor het vertrek, maar stellen simpelweg dankbaar te zijn voor de jaren bij Tesla.

