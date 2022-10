Mobilize begint nieuw snelladernetwerk in Europa

Jawel: Mobilize gaat zich voegen in het rijtje waar we ook partijen als Ionity, Shell Recharge en Fastned aantreffen. Het opent nog dit jaar een eerste snellaad-vestiging, uiteraard in Frankrijk. Vervolgens moet het netwerk gestaag gaan groeien, tot zo’n 200 stations medio 2024. Geen enorm aantal – Tesla heeft bijvoorbeeld 10.000 Supercharger-vestigingen – maar alle beetjes helpen. Mobilize denkt behalve aan Frankrijk ook aan onder meer Spanje, Duitsland en België. En Nederland? Dat hoort er voorlopig nog niet bij. Dat heeft een reden, want ons land is immers ‘doodlopend’. Het idee is dat de snelladers alleen nodig zijn op langere reizen en dus is het voor Nederlanders genoeg als er over de grens, dus in België of Duitsland, een snellader te vinden is. Fastned en Ionity denken daar overigens zeer serieus anders over, maar het is een filosofie.

Lounge

De snellaad-punten van Mobilize moeten uiterst comfortabele plekken worden. Ze bevinden zich straks bewust niet bij een tankstation, maar bij dealers die zich maximaal 5 minuten van een afrit bevinden. Elke vestiging krijgt minimaal 6 snelladers, met vermogens tot 400 kW. Naast de laders is een soort lounge te vinden, inclusief, koffie, wifi en werkplekken. Deze plekken moeten dag en nacht bereikbaar zijn en het laden net even wat minder vervelend maken. De Mobilize-laders zullen uiteraard toegankelijk zijn voor bestuurders van alle soorten EV’s, dus niet alleen voor Renault- Nissan- en Mobilize-rijders.