Dit zijn de plannen van Renaults Mobilize

Mobilize kennen we al dit hele jaar. In januari presenteerde het zichzelf en de EZ-1, een concept-voorbode voor een elektrische stadsrakker die uiteraard zeer geschikt is voor allerlei vormen van autodelen. In München was de productieversie van die EZ-1 te zien, de Duo. Het gaat zoals verwacht om een elektrisch autootje dat specifieks is bedoeld voor autodeelprogramma’s in grote steden. Dat blijkt onder meer uit de eenvoudige toegang met een app. Het ‘groene’ deel van de auto gaat verder dan alleen de elektrische aandrijflijn, want de Duo is ook nog eens voor 50 procent uit gerecycled materiaal opgetrokken. Zoals de naam al aangeeft, is het Twizy-achtige EV-tje een tweezitter.

Bestellers

De Duo heeft ook een bestelbroertje, de Bento. De Bento verschilt vooral van de Duo door het ‘kastje’ achterop, dat ‘m enigszins doet ogen als een piepklein vrachtautootje. Het boxje heeft een totaal volume van maximaal 1 kubieke meter. De Bento is bedoeld voor het vervoer van (kleine) goederen in – uiteraard- een stedelijke omgeving.

De Mobilize Hippo is ook een bedrijfwagen, maar aanzienlijk groter. Deze besteller is bedoeld voor last-mile-delivery, het bezorgen van goederen in steden die steeds vaker zijn voorzien van een milieuzone en/of inrijverboden voor vrachtwagens.

Limo

Hoe breed het aanbod van Mobilize is, zagen we eerder al met de Mobilize Limo. Die uit China geleende sedan is specifiek bedoeld voor alle vormen van taxiritten, dus met een chauffeur. Net als de andere producten van Mobilize is de Limo niet te koop, maar wel tegen – aldus Mobilize- aantrekkelijke tarieven te gebruiken. Daarbij tracht men zoveel mogelijk zorgen uit handen van gebruikers te nemen en moet het eenvoudig zijn om de Limo met meerdere chauffeurs te delen. Zo kan de volledig elektrische auto eigenlijk altijd aan het werk zijn, ook als dat niet voor z’n individuele bestuurders geldt. De Limo komt ook naar Europa, net als z’n kleinere broertjes uiteraard.

Lekker op weg

De komst van Mobilize betekent ook dat Renault een aantal bestaande diensten onder een nieuwe naam gaat aanbieden. Zo wordt de bestaande autodeelservice Zity omgedoopt in Zity by Mobilize, waarmee het bedrijf ineens 1.250 elektrische auto’s (Zoe’s) en 430.000 klanten heeft. Renaults verhuurtak Renault Mobility wordt ‘Mobilize Share’ en blijft hetzelfde brede aanbod aan Renault-modellen hanteren. Renault Mobility is ook al lekker op weg, met 15.000 voertuigen en meer dan één miljoen klanten. De laatste ‘omdooptak’ is Elexent, dat ‘Mobilize Power Solutions’ wordt. Inderdaad: Mobilize gaat ook laadoplossingen aanbieden en is door deze strategie in één klap aanwezig in 11 Europese landen.

Het moge duidelijk zijn: alles wat bij Renault te maken heeft met mobiliteitsoplossingen of groene infrastructuur, wordt onder Mobilize geschaard. Met name de mobiliteitsoplossingen worden al jaren door allerlei fabrikanten naar voren geschoven als een belangrijk onderdeel van de toekomst van automobiliteit, dus wie weet wordt dat Mobilize nog eens heel groot.