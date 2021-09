Mobiliteitsalliantie: 'Blijf investeren in infrastructuur'

We werken meer vanuit huis dan normaal dan ooit tevoren en dat heeft een gunstige uitwerking op de drukte op de weg. De Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen in de mobiliteitssector, benadrukt dat dat niet betekent dat er minder in infrastructuur geïnvesteerd moet worden.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde onlangs dat het aantal files door het vele thuiswerken drastisch gedaald en het ziet geen signaleren dat de filedruk spoedig weer tot het oude niveau terug zal keren. Het PBL adviseerde de overheid om de geplande investeringen in wegen en het openbaar vervoer onder de loep te nemen. De Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverbond met 25 partijen waaronder de ANWB, NS en Fietsersbond, is het daar niet mee eens.

Volgens Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, richt het PBL zich op de korte termijn. "Het is onbegrijpelijk dat de voorspelde autonome groei van het goederenvervoer, het OV, de fiets en andere vervoerstromen, volstrekt terzijde wordt geschoven. Er komen tot 2030 1 miljoen woningen bij en tot 2040 bijna 2 miljoen Nederlanders. Nu niks doen zorgt dat we vastlopen. Dat laten gebeuren is niet de manier om ander reisgedrag af te dwingen", aldus van Eijck.

Volgens het samenwerkingsverband ligt het aantal dagelijkse reizigers in het openbaar vervoer al op zo'n 75 procent van het niveau van voor de pandemie. Daar komt bij dat dat percentage voor wegverkeer al op 90 procent ligt, onder meer omdat men vaker dan voorheen kiest voor individueel vervoer. De Mobilteitsalliantie haalt de Integrale Mobiliteitsanalyse van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan, waarin staat dat "het daadwerkelijke aantal verplaatsingen de komende decennia met tientallen procenten toeneemt. Voor autoverkeer ligt de verwachting tussen -6 procent en 32 procent, voor treinverkeer tussen de 18 procent en 40 procent, voor bus, tram en metro tussen de 13 procent en 29 proent, met grote uitschieters in stedelijk gebied. Ook het goederenvervoer zal groeien en sterk bijdragen aan de drukte op de weg: over de weg met 5 procent tot 27 procent, per spoor met 32 procent tot 55 procent en via de binnenvaart met 6 procent tot 20 procent tot 2040." Volgens de Mobiliteitsalliantie is in die voorspelling al rekening gehouden met een verwachte afname van het woon- en werkverkeer.

De Mobiliteitsalliantie is van mening dat zaken als verkeer spreiden en flexibeler reizen deel van de oplossing van de verkeersdrukte zijn, maar dat het gezien de verwachte toename van het verkeer geen optie is om niet of minder in infrastructuur de investeren.