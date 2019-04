Mitsubishi Space Star als Libelle-edition

Vanaf vandaag staat de zogenoemde Libelle Space Start bij de Mitsubishi-dealers. Een oplettend oog is nodig, want alleen door een paar subtiele details weet je dat je met deze speciale editie te maken hebt. Aan de buitenkant verklappen de stootlijsten met Libelle-logo’s dat het om deze editie gaat, binnenin verwerkt Mitsubishi het logo in de vloermatten. De Space Star is verder rijk uitgerust met onder andere een navigatiesysteem, Apple CarPlay en Android Auto en een licht- en regensensor.

De Libelle Space Star is in acht kleuren leverbaar, waaronder de afgebeelde ‘Wine Red’. Onder de kap lepelt Mitsubishi de 1,0-liter benzinemotor met 71 pk. Instappen kan vanaf € 16.185 met een handgeschakelde vijfbak. De Libelle Space Star met CVT-automaat kost € 18.185. Het is ook mogelijk om auto als Private Lease te rijden. Over een looptijd van 48 maanden met een kilometertax van jaarlijks 10.000 kilometer kost de auto € 249 per maand. Voor overige Pivate Lease-prijzen van reguliere Space Stars klik je hier.