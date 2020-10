Mitsubishi Eclipse Cross vernieuwd

Mitsubishi heeft de eerste afbeeldingen vrijgegeven van de grondig herziene Eclipse Cross. De in 2017 gepresenteerde SUV krijgt een nieuwe neus, een gewijzigde achterkant en komt straks ook als plug-in hybride in de prijslijst.

Mitsubishi liet eerder al een aantal teasers van de gefacelifte Eclipse Cross zien en vandaag laat het merk de eerste échte foto's zien. De in 2017 gepresenteerde SUV wordt flink aangepakt. Het uiterlijk wordt grondig herzien, de auto wordt vanbinnen gemoderniseerd én komt straks als plug-in hybride op de markt.

We beginnen met de neus, die is namelijk een stuk agressiever vormgeven. De led-dagrijverlichting, is een stuk scherper en vooral platter getekend, maar daar blijft het niet bij. Ook de complete voorbumper is opnieuw getekend. De openingen waarin de daadwerkelijke koplampen zijn gehuisvest, blijven bestaan, al is de vorm van de units compleet anders. Vooral aan de achterzijde zijn de wijzigingen stevig. Mitsubishi is een van de weinige merken die de voorheen aan elkaar verbonden achterlichten juist weer van elkaar scheidt.

Op de eerdere teaserfoto's was al te zien dat Mitsubishi ook de achterkant van de Eclipse Cross ingrijpend op de schop neemt. De nieuwe lichtunits lopen straks wederom omhoog de C-stijlen in, maar worden niet meer optisch aan elkaar gekoppeld. Het is namelijk over en uit voor de over de gehele breedte van de bips lopende lichtbalk die de achterruit in twee delen verdeelt. De vorm van de achterlichten lijkt geïnspireerd op de exemplaren achterop de e-Volution Concept die Mitsubishi drie jaar geleden presenteerde.

De veranderingen in het interieur zijn minder ingrijpend, maar toch essentieel. Mitsubishi geeft de Eclipse Cross namelijk een nieuw infotainmentsysteem. Het scherm ervan heeft een diameter van 8-inch, één inch groter dan het huidige exemplaar. Minstens zo relevant: het scherm staat voortaan een stuk dichter bij zowel bestuurder als bijrijder en Mitsubishi voegt twee fysieke knoppen toe. Toch handig. Het touchpad dat voorheen aan het systeem gekoppeld was, is naar de prullenmand verwezen.

Uitgebreide technische specificaties geeft Mitsubishi niet nog niet vrij. Wél weten we dat de SUV voor het eerst leverbaar wordt als plug-in hybride. Deze stekkerhybride heeft ongetwijfeld een aandrijflijn die goeddeels overeenkomt met die van de Outlander PHEV.

Informatie met betrekking tot de Nederlandse markt volgt spoedig.