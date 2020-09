Minister: 'Toename slachtoffers door EV's niet aannemelijk'

Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) heeft Kamervragen beantwoord onder andere naar aanleiding van een bericht dat eerder bij AutoWeek verscheen. De bewering dat elektrische auto's 'in 2030 voor 1.400 extra zwaargewonden zorgen', is volgens haar niet te staven. De minister vindt het niet aannemelijk dat EV's voor meer verkeersslachtoffers gaan zorgen dan auto's met een verbrandingsmotor.

In juni van dit jaar kwamen onderzoekers van Trend-Rx en Automotive Insiders tegenover AMweb met een schokkende voorspelling. In 2030 zouden elektrische auto's op jaarbasis voor 1.400 extra zwaargewonden in het verkeer zorgen. Ook AutoWeek schonk aandacht aan deze opvallende hypothese. Kort gezegd zouden EV's voornamelijk door hun gemiddeld hogere gewicht en snelle acceleratie sneller voor ernstiger letsel zorgen bij aanrijdingen. Ook zouden elektrische auto's dat jaar voor 11 procent meer schadegevallen zorgen dan auto's met een verbrandingsmotor. Dat tweede baseerde men onder andere op een nu al relatief grote vertegenwoordiging van EV's bij schadegevallen.

Minister Van Nieuwenhuizen is vanwege deze berichten door VVD-kamerlid Remco Dijkstra om haar verwachting op dit gebied gevraagd en heeft de Kamervragen inmiddels beantwoord. "Ik ken de verwachtingen van Trend-Rx en Automotive Insiders alleen uit het artikel in AutoWeek en een ander artikel in het Financieel Dagblad. Het achterliggende rapport is opgevraagd, maar niet beschikbaar gesteld door de onderzoekers," zo begint de minister.

Vertegenwoordiging EV's

Op basis van de berichtgeving van onder meer AutoWeek wil de minister toch ingaan op de voorspellingen die uit het onderzoek naar voren komen. Ze verwacht om te beginnen een lager aantal elektrische auto's in 2030 dan de onderzoekers hebben gehanteerd: "Het verwachte aantal elektrische auto’s in 2030 van 2,38 miljoen herken ik niet. Mijn ministerie gaat uit van ongeveer 1,9 miljoen elektrische personenauto’s op de Nederlandse weg in 2030." De aangehaalde '11 procent meer schade door EV's' berust op de voor de minister 'onbekende aannames van de onderzoekers over de toekomst'.

Daarbij schetst volgens de minister het grote aandeel zakelijke rijders onder EV's een wat vertekend beeld, daar zij bovengemiddeld veel kilometers maken en vaker schademeldingen doen dan particulieren. "Ook reden zij de afgelopen jaren vanwege het beschikbare aanbod relatief vaak auto’s uit het hogere segment, met hogere vermogens en gewicht," aldus Van Nieuwenhuizen.

Elektrische auto verandert

Een andere belangrijke nuance is volgens de minister de verwachte verandering van elektrische auto's tot aan 2030. Dat EV's nu gemiddeld zwaarder zijn, hoeft in 2030 niet meer zo te zijn: "Bij eventuele voorspellingen moet ook met ontwikkelingen in de markt, de techniek en veiligheidsnormen rekening worden gehouden. Zo is de verwachting dat door innovatie op het gebied van accu’s elektrische voertuigen juist lichter zullen worden dan voertuigen met een verbrandingsmotor."

Ook zal particulier gebruik het gemiddeld aantal kilometers van EV's waarschijnlijk omlaag trekken en daarmee naar verwachting ook de vertegenwoordiging van gemelde schadegevallen: "De komende jaren zullen elektrische auto’s ook steeds meer door particulieren worden gereden en zal het aanbod van elektrische voertuigen veel diverser zijn qua segment, vormgeving, gewicht en vermogen. Mede daarom kunnen op basis van enkel de huidige cijfers over schadegevallen geen zorgvuldige conclusies worden getrokken over schadegevallen of verkeersongevallen met elektrische auto’s in 2030." De conclusie is onderaan de streep helder. De minister 'ziet geen reden om aan te nemen dat elektrische auto's zullen leiden tot meer verkeersslachtoffers'. Er is volgens haar dan ook geen aanleiding om extra maatregelen te nemen.

De volledige reactie van de minister lees je hier.