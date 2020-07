'Veel meer schadegevallen bij elektrische auto's'

Hoewel elektrische auto's langzaam aan naadloos verweven raken in het Nederlandse wagenpark, steken er zo nu en dan toch opvallende verschillen met conventioneel aangedreven auto's de kop op. Zo ook bij de schadegevallen, als we kijken naar de cijfers die verzekeraar Voogd & Voogd in handen heeft, althans. Pricewise hoorde van de verzekeraar dat elektrische auto's veel vaker betrokken zijn bij schadegevallen dan auto's met een verbrandingsmotor. Met een EV wordt gemiddeld eens in de vier jaar schade gereden, bij brandstofauto's is dat eens in de acht jaar.

Er blijkt onder de EV's nog een uitschieter te zijn. Grote en bovengemiddeld zware EV's, denk daarbij aan auto's als de Tesla Model X en de Audi E-tron, zijn gemiddeld eens in de drie jaar bij een schadegeval betrokken. Men bemerkt maar liefst 40 procent meer schadegevallen bij dergelijke auto's dan het Nederlands gemiddelde. Een verklaring wordt niet gegeven, maar het relatief hoge gewicht en de rappe acceleratie van EV's zullen waarschijnlijk een rol spelen. Eerder werd er al eens gesteld dat EV's vanwege hun hogere gewicht mogelijk ook voor bovengemiddeld veel verkeersdoden zullen zorgen.

Hoe je het ook wendt of keert, onderaan de streep is het mogelijk reden tot zorgen over de verzekeringspremie voor EV's. Daarbij speelt nog een aspect een rol: de herstelkosten. Pricewise-directeur Hans de Kok: "Elektrische auto’s zijn niet alleen vaak duurder in aanschaf, maar ze bestaan ook uit duurdere onderdelen, waardoor het veel prijziger is om deze in geval van schade te herstellen of te vervangen. Premies voor autoverzekeringen voor dit soort wagens zijn daarom vaak hoger."