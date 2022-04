Mini Countryman (2023) - Vooruitblik

Een van de succesvolste Mini-derivaten is uitgerekend het grootste model, de Countryman. We kunnen rustig stellen dat BMW het commercialiseren van de Mini-historie tot in de puntjes beheerst. De SUV-versie gaat volgend jaar zijn derde levensfase in.

Eigenlijk is het ‘de eeuwige tweede’, die Mini Countryman. Daarmee doelen we niet op zijn succes, maar op de rol die hij vervult. Kijk maar om je heen in de betere woonwijken: op de grootste opritten staat ­bijna standaard een Countryman, als aanvulling op een vaak grotere en (nog) duurdere auto. Naast een Range Rover, Cayenne of X5 is zo’n Countryman kennelijk ideaal voor de ­ritjes in de buurt, en stijlvol bovendien. Je kunt vinden van Mini wat je wilt, maar er zijn weinig compacte auto’s die zo goed in dit beeld ­passen.

SUV, en dat betekent succes

De Countryman is bovendien een SUV - de ­enige in het Mini-gamma - en dat betekent in deze tijd automatisch succes. In 2021 ­verkocht Mini 82.363 Countrymans, 6 procent meer dan in 2020 en goed voor 27,3 procent van de Mini-verkoop. Alleen de hatchback doet het beter, maar dat is dan ook dé Mini. Pre-corona was de Countryman - net als veel andere modellen - nog succesvoller. Met bijna 100.000 exemplaren per jaar was hij toen goed voor 28,4 procent van de verkopen van Mini, opnieuw op een tweede plek achter de (drie- en vijfdeurs) hatchbacks.

Groeispurt

Het succesverhaal van de Mini Countryman begon al in 2010. Toen verraste de eerste ­generatie de wereld met zijn formaat, dat ­velen destijds nog onacceptabel vonden voor een model van het merk Mini. Die generatie hield het vol tot in 2017 en stond uiteindelijk zesenhalf jaar in de Mini-showrooms.

Generatie twee sinds 2017

Generatie twee staat daar vanaf halverwege 2017 en dan weten we genoeg: de derde editie is onderweg. Letterlijk zelfs, want hij is al meerdere malen voorbij de lens van onze ­spionagefotograaf gereden. Uiterlijke details zijn vooralsnog vooral een optelsom van wat we weten uit die beelden en de creativiteit van onze tekenaar, maar in grote lijnen is duidelijk wat ons te wachten staat.

Dat is om te beginnen een flinke groeispurt, waarbij vooral de overhang aan de achterzijde een stap maakt. Want achter het achterwiel volgt nog een vrij serieus brok auto, wat zich ook uit in een achterste zijruit die veel langer is dan voorheen. De Countryman krijgt daardoor meer een stationwagon-look en dat is wellicht niet zo ‘Mini’, maar belooft wel veel goeds voor de binnenruimte. Die is bij het huidige model met 450 liter bagageruimte trouwens al niet te klein, maar wellicht komt er dus nog flink wat bij. Ook biedt de grotere koets Mini de ruimte om wat te variëren met de plaatsing van de achterbank, die daardoor waarschijnlijk ook meer ruimte biedt.

Zwevend dak

Hoewel de hele koets nieuw is en een stuk strakker dan voorheen, blijft er genoeg over om de super-Mini direct als Mini te ­herkennen. Zo blijft het ‘zwevende’ en vrij bolle dak, staat de voorruit nog altijd erg rechtop en zijn de koplampen als vanouds hoger dan de grille in de neus geplaatst. De kentekenplaat aan de achterzijde verhuist naar een plekje onder de klep en bevindt zich daarmee bijna weer op zijn oorspronkelijke stek, nadat hij bij de huidige Countryman op de klep werd gemonteerd.

EV en plug-in

De Mini Countryman deelt zijn basis uiteraard net als voorheen met onder meer de BMW X1 en 2-serie Active Tourer. Op platformgebied brengt dat nu eens geen groot nieuws met zich mee, want net als de nieuwe versie van die Tourer staat de Countryman wederom op de UKL2-basis. Interessant is wel dat er een BMW iX1 op komst is. Een volledig ­elektrische variant van de BMW X1 dus, en die aandrijflijn sijpelt naar verwachting ook door naar Mini. Zeer interessant voor het merk, dat nog slechts één vrij beperkte EV in het gamma heeft, maar vooral ook interessant voor ­Nederland. De plug-in hybride-variant, die bij de huidige Countryman al wat fiscaal voordeel biedt door zijn lagere bpm-bedrag, keert ook terug. Bij de Active Tourer is die er zelfs in twee uitvoeringen en dan lijkt het logisch dat we ook die gaan terugzien bij Mini. De minst krachtige versie levert in dat geval 245 pk, terwijl het topmodel maar liefst 326 pk meekrijgt. Daarmee zou laatstgenoemde de krachtigste Mini ooit zijn. Beide varianten hebben dankzij een achterin geplaatste elektromotor vierwielaandrijving en zijn krachtiger dan de huidige Cooper S E.

Nog dit jaar komen we meer te weten over de Countryman, die volgend jaar in de showrooms en op de prijslijsten moet verschijnen.