Mini Clubman onder het mes

Net als zijn compactere broertjes maakt ook de Mini Clubman nu kennis met nieuwe achterlichten. In die nu standaard van led-techniek voorziene exemplaren zit optioneel de Union Jack verwerkt, een bijzondere lichtsignatuur die we in 2017 al op de Mini Electric Concept zagen. Natuurlijk heeft de facelift meer om het lijf, maar dan moet je goed kijken.

Zo geeft Mini de Clubman een herziene grille en monteert het merk daarnaast, tegen bijbetaling, nieuwe ledkoplampen met een matrixfunctie voor grootlicht. De standaardexemplaren, unite met halogeen pitten, zijn donkerder uitgevoerd dan voorheen. Verkeer verblinden is er dus niet meer bij. Nieuwe mistlampen? Aanwezig. De Cooper S Clubman krijgt daarnaast, net als de Cooper SD Clubman, een grille die gevuld is met hexagonale vormen. De reguliere versies krijgen horizontale lamellen die indien gewenst ook in het chroom geleverd kunnen worden.

Andere aanpassingen hebben vooral betrekking op het kleurenpalet en de catalogus met personaliseringsmogelijkheden. Mini stelt drie nieuwe lakkleuren beschikbaar, Summer Red, British Racing Green en Mini Yours Enigmatic Black. Het dak is in carrosseriekleur gespoten, maar ook in het zwart, wit of zilver uit te voeren. Daarnaast levert Mini op de Cooper S Clubman en de Cooper SD Clubman ook een pakket waarmee diverse, normaal chroomkleurige accenten, in hoogglanzend zwart worden uitgevoerd. Uiteraard zet Mini een stel nieuwe lichtmetalen wielen op de bestellijst. Een andere nieuwe optie is een sportonderstel waarmee de Clubman één centimeter dichter boven het asfalt komt te liggen. Tevens is op de vernieuwde Clubman het Yours Customised-programma van toepassing.

Op de Europese motorenlijst staan twee driecilinder benzinemotoren en één exemplaar met vier pitten. Dieselen kan met een driecilinder en met twee viercilinders. In een later stadium vult Mini het leveringsgamma uit met een John Cooper Works-variant, een versie die standaard is uitgerust met All4-vierwielaandrijving. Dat All4-systeem is overigens optioneel leverbaar op de Cooper S Clubman en de Cooper SD Clubman. De instapmotor is de 102 pk sterke benzinekrachtbron, een blok dat in de One ligt. De Cooper is met zijn 136 pk sterke driecilinder krachtiger, maar moet zijn meerdere erkennen in de 192 pk sterke viercilinder die in de Cooper S ligt. De basisdiesel is de 116 pk sterke driepitter van de One D, een zelfontbrander die de 159 en 190 pk sterke viercilinders van de Cooper D en Cooper SD boven zich moet dulden.