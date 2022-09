Mini Aceman is op meerdere fronten anders - Vooruitblik

Er staat de komende jaren veel te gebeuren bij Mini. Zo komt er een geheel nieuwe driedeurs die ook weer elektrisch leverbaar wordt én een verse Countryman. Daarnaast is er interessante gezinsuitbreiding op komst. Met de Aceman zet Mini namelijk een model neer dat op meerdere fronten anders is dan we gewend zijn.

Anno 2022 heeft Mini een betrekkelijk overzichtelijk modellengamma. Je hebt de driedeurs, de open versie daarvan en de ­vijfdeurs. Daarnaast staat de Clubman, waarvan nog maar moet blijken of die stationwagon een opvolger krijgt. Wil je elektrisch rijden, dan kun je voor de Mini Electric gaan en wie het hogerop zoekt kiest de Countryman. In de nabije toekomst blijft het overzichtelijk, alleen verschuift er wel iets. De volgende driedeurs Mini krijgt namelijk versterking in de compacte gelederen, mogelijk ten koste van de vijfdeurs Mini en de Clubman. Met de ­Aceman schuift Mini een wat hoger op zijn poten staand ­alternatief naar voren, voor wie de Countryman een maatje te groot vindt, maar wel graag vijf deuren heeft. Het doet wellicht enigszins ­denken aan de niet al te succesvolle ­Paceman uit 2012, al heeft de bijna gelijk­namige Aceman twee deuren meer.

Herkenbaar anders

Een klein broertje voor de Countryman kortom, die helemaal ‘Mini nieuwe stijl’ is. Het studiemodel, de Concept Aceman, introduceerde namelijk een frisse designtaal voor het merk, waarin onder meer de ‘grille’ achthoekig in plaats van zeshoekig is, de koplampen puntiger zijn en het accent per definitie meer op vouwen dan op rondingen ligt. ­Ondanks een wat andere ontwerpkoers is er onmiskenbaar sprake van een Mini. Enkele typische Mini-elementen keren gewoon terug op de Aceman, zoals de – weliswaar iets anders ingedeelde – ‘Union Jack-achterlichten’ en de donkere raamstijlen.

De nodige ‘avontuurlijke’ aankleding is vanzelfsprekend van de partij, want een beetje cross-over kan niet zonder. Zo krijgt de Aceman vrij hoekige kunststof aankleding rond de wielkastranden en onder aan de voor- en achterbumper. Mini legde bij de presentatie van de concept­versie veel nadruk op het imperiaal op het dak, dus misschien vindt die als optie zijn weg naar het productiemodel. Onze illustrator heeft de Aceman hier alleen nog wel even zonder dat dakrek voorgesteld. De Aceman belooft vanbinnen behoorlijk ­minimalistisch te worden. Reken op een flink rond infotainmentscherm centraal op een verder behoorlijk leeg dashboard; daaronder een klein cluster met knoppen voor onder meer de klimaatbediening. Ongetwijfeld is het interieur verder weer lekker fleurig aan te kleden in tal van contrasterende kleuren en is de bekleding gemaakt van duurzame ­materialen. Leer en chroom? Waarschijnlijk kun je daar tevergeefs naar zoeken.

Enkel elektrisch

Vrijwel elke compacte cross-over is een potentiële verkoophit, zeker als er keuze is uit brandstofmotoren én een elektrische aandrijflijn. Kijk bijvoorbeeld maar naar de Peugeot 2008. De Aceman, die met zijn formaat enigszins in de buurt komt van de 2008, houdt het beperkter in opties. Hij is straks per definitie elektrisch. Welke basis Mini hiervoor toepast, is nog even koffiedikkijken, al is er sprake van een nieuw platform voor de nieuwe driedeurs waarop de Aceman mogelijk ook staat. Het is denkbaar dat hij techniek leent van de ­volgende Countryman, die behalve met brandstofmotoren ook volledig elektrisch op de markt komt. Die Countryman is op zijn beurt weer een neef van de BMW X1, en de elektrische iX1. Mini zegt vanaf 2023 met nieuwe modellen te komen en waarschijnlijk trapt het af met de nieuwe driedeurs. De nieuwe Countryman is ook al meermaals gespot, dus die komt mogelijk eveneens al volgend jaar. De Aceman loopt daar achteraan, we ­verwachten hem op zijn vroegst in 2024 te ­kunnen verwelkomen.