Minder auto's uitgebrand in Nederland

Er zijn vorig jaar voor het eerst sinds 2018 minder autobranden gemeld. In totaal werden via het P2000-netwerk 4.750 meldingen voor een autobrand verstuurd. Dat meldt ANP op basis van gegevens van website alarmeringen.nl.

Via het alarmeringsnetwerk P2000 zijn vorig jaar 4.750 meldingen voor een autobranden verstuurd. Dat zijn er 13 procent minder dan de bijna 5.600 meldingen die er een jaar eerder voor autobranden uit gingen.

Uit de door alarmeringen.nl verzamelde gegevens blijkt dat er niet in elke provincie minder autobranden zijn gemeld. Zo werden er in Flevoland met 133 meldingen juist 30 procent meer meldingen voor een autobrand verstuurd en ook in Drenthe en Friesland gingen er meer auto's in vlammen op dan in 2020. In deze provincies werden achtereenvolgens 7,8 en 6,1 meer meldingen voor een autobrand verstuurd. In Zuid-Holland waren er met 1.089 de meeste meldingen voor een autobrand.

Amsterdam heeft de twijfelachtige eer de stad te zijn waar met 259 meldingen de meeste auto's in brand vlogen, gevolgd door Den Haag en Rotterdam met achtereenvolgens 253 en 198 meldingen. Opvallende 'groeiers' zijn de plaatsen Hendrik-Ido-Ambacht en Assen. In Hendrik-Ido-Ambacht steeg het aantal autobranden van één in 2020 naar negen in 2021 terwijl er in Assen 37 in plaats van 20 auto's uitbrandden.