Mild-hybride dieselmotor voor Mercedes-Benz E-klasse

Mercedes-Benz breidt het leveringsgamma van de E-klasse in Nederland uit met een nieuwe dieselversie. De E-klasse is voortaan namelijk ook met een mild-hybride dieselmotor te krijgen. Het gaat om de vierwielaangedreven Mercedes-Benz E300d 4Matic.

Mercedes-Benz levert de E-klasse al met tal van benzine- en dieselmotoren. Op dieselvlak geldt de 160 pk sterke E200d als instapper, een versie die de 194 pk krachtige E220d en de 330 pk leverende E400d 4Matic boven zich moet dulden. Tussen de E220d en de E400d zit de 306 pk sterke plug-in hybride E300de. Vanaf nu is de de E-klasse er ook als E300d. Inderdaad, zonder extra -e. De E300d is geen plug-in hybride, maar is wél geëlektrificeerd.

De E300d 4Matic is namelijk de eerste mild-hybride dieselmotor die Mercedes-Benz op de leveringslijst van de E-klasse parkeert. Net als de E200d en E220d is de E300d een viercilinder, maar wel een met een cilinderinhoud van 1.993 cc in plaats van 1.950 cc. De machine levert in de basis 265 pk en 550 Nm, maar beschikt dankzij een 48v mild-hybridesysteem tijdelijk over 20 pk extra. De 550 Nm krachtige E300d, die altijd is gekoppeld aan een 9G-tronicautomaat die het vermogen via 4Matic-vierwielaandrijving over alle vier de wielen verdeelt, helpt de E-klasse in 6,3 tellen aan een snelheid van 100 km/h. Het gemiddeld gecombineerd verbruik bedraagt afhankelijk van de gekozen uitvoering 5,4-5,7 l/100 km. Z'n topsnelheid is net die van de E400d 4Matic afgeregeld op 250 km/h.

Nog voordat Mercedes-Benz ruchtbaarheid aan de komst van de E300d 4Matic geeft, kan AutoWeek de prijzen al melden. De E300d 4Matic kost als E-klasse Limousine €83.694. Daarmee is hij een ruime 13 mille duurder dan de plug-in hybride E300de. De E-klasse Estate kost als E300d 4Matic minimaal €87.034. Aan de neus van de E-klasse All-Terrain gaat de nieuwe mild-hybride diesel vooralsnog voorbij.