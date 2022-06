MG ZS EV - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Alles wordt duurder. Dat is nu eenmaal een nare realiteit waaraan niemand kan ontsnappen. Ook MG niet, want de gefacelifte MG ZS EV kost op het moment van schrijven €2.600 meer dan het 'oermodel', dat in het najaar van 2019 op de Nederlandse markt verscheen. Toch kun je de prijsstijging niet louter afschuiven op het inflatiespook. MG voegde namelijk een aantal belangrijke zaken toe aan de standaarduitrusting van de vernieuwde ZS.

MG ZS EV Standard Range Comfort

€33.585

Bij zijn introductie in 2019 was de MG ZS één van de voordeligste elektrische auto's in zijn segment, dat van de compacte SUV. In de afgelopen twee jaar liep de EV-markt aardig vol, maar ook na de gestegen prijs bij de facelift is de prijsstelling van de ZS EV scherp te noemen. Voor een nieuwe Peugeot e-2008 moet je bijvoorbeeld al krap drie mille meer uittrekken dan voor de Chinese Brit. Na de facelift kreeg de ZS EV er bovendien wat accucapaciteit bij. Bij de 'Standard Range' ligt er een accupakket van 50 kWh in de bodem, waarmee de WLTP-actieradius op 320 kilometer uitkomt. Voorheen was dat met de accu van 44 kWh nog 263 kilometer.

Naast de Standard Range zette MG ook een versie met een grotere accu op de prijslijst van de ZS EV. De 'Long Range' kan namelijk maximaal 70 kWh aan stroom met zich mee torsen, wat resulteert in een WLTP-actieradius van 440 kilometer. Voor de grotere actieradius moet je alleen wel minimaal €37.585 op tafel leggen. Een verschil in vermogen is er niet tussen de twee varianten. In beide gevallen laat de ZS EV 177 pk en 280 Nm koppel los op het asfalt. Ook is de Long Range als Comfort niet rijker uitgerust dan de Standard Range met hetzelfde uitrustingsniveau, dus de meerprijs betaalt zich alleen uit in een grotere actieradius. Voor meer luxe moet je de ZS EV als 'Luxury' aanvinken, maar daarover later meer.

Led-feestje

De uiterlijke wijzigingen van de MG ZS EV passeerden eerder al de revue in onze andere wekelijks terugkerende rubriek, Facelift Friday. Met name aan de voorzijde voerde MG een fikse metamorfose door. De nieuwe led-koplampen en -achterlichten zijn altijd inbegrepen bij de standaarduitrusting. Dat geldt ook voor de lichtsensor en grootlichtassistent. Als het gaat regenen moet je zelf alleen nog even de ruitenwissers aanzetten, want een regensensor bewaart MG voor de Luxury. De ZS EV rolt op 17-inch lichtmetalen wielen met afdekkappen. Een andere keuze is er af fabriek niet. Voor de lakkleur heb je gelukkig wel wat te kiezen, maar 'Dover White' is de enige kleur waarvoor je niet hoeft bij te betalen. De overige vier kleuren, waaronder het 'Como Blue' op de foto hieronder, kosten ieder €650.

Afgezien van de kleur kun je op de MG ZS EV geen losse opties bestellen. Des te fijner is het dat MG parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, privacy glass en keyless entry gewoon meelevert op de basisversie. Keyless entry was ook voor de facelift al standaard, maar de achteruitrijcamera, de getinte ramen en led-koplampen zaten er nog niet op. Vanbuiten is de ZS EV er qua uitrusting dus op vooruit gegaan, maar in het interieur zijn de verschillen met zijn voorganger nog groter. Nog een leuke toevoeging is 'Vehicle to Load' (V2L), waarmee je met de ZS EV andere elektrische apparaten kunt bijladen.

Analoog in de prullenbak

Het interieur van de ZS EV bleef qua opzet gelijk aan zijn voorganger, maar MG zette de gedateerde analoge tellers bij het grofvuil. In plaats daarvan zit recht voor de bestuurder een veel moderner ogend 7-inch digitaal instrumentarium, dat wordt bediend via de knoppen op het met leder beklede stuurwiel. Het touchscreen in het midden groeide van 8-inch naar 10,1-inch. Apple CarPlay, Android Auto en navigatie waren voorheen al standaard en zijn dat nu nog steeds. Ook de connectiviteit is verbeterd, want voortaan kun je de voertuigstatus bekijken via een app.

Zitten doe je in de ZS EV op stoffen, handmatig verstelbare stoelen. De passagiersstoel is alleen niet in hoogte verstelbaar. Voor stoelverwarming hoef je niet bij te betalen, voor climatecontrol evenmin. Bij de facelift trok MG de bedieningsknoppen daarvan bovendien strak. Wat betreft veiligheidssystemen zit de ZS EV standaard behoorlijk in de slappe was met adaptieve cruisecontrol en een file-assistent, een automatisch noodremsysteem, lane assist en verkeersbordenherkenning. De file-assistent zit er nieuw op bij de facelift.

Kortom, MG heeft de uitrusting van de ZS EV bij de facelift een behoorlijke oppepper gegeven. Dat, in combinatie met de toegenomen actieradius, maakt dat de gestegen vanafprijs wel meevalt. Nog steeds krijg je bij de ZS EV behoorlijk veel waar voor je geld. Is de standaarduitrusting toch nog niet voldoende? Bij het uitrustingsniveau 'Luxury', dat €2.500 extra kost, krijg je onder meer kunstlederen bekleding, een panoramadak, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, dodehoekassistent, 360-graden camera, regensensor en uitgebreidere connectiviteit. Daaronder vallen bijvoorbeeld over-the-air updates, realtime verkeersinformatie en rit- en agendasynchronisatie. Een draadloze telefoonoplader en een audiosysteem met zes speakers zijn eveneens inbegrepen bij de Luxury.