MG VS is ZS met hybride aandrijflijn

In Nederland kun je de MG ZS alleen als volledig elektrische MG ZS EV kopen. Elders in de wereld is hij er ook met conventionele benzinemotoren. Daar komt nu een hybride variant met een heel ander front bij: de MG VS.

In oktober 2021 stelde MG de grondig vernieuwde ZS EV aan de Nederlandse consument voor. De facelift bracht niet alleen een grondig herzien front, maar ook een gewijzigd interieur én verbeterde elektrische aandrijflijnen naar de cross-over. De MG ZS is in diverse markten ook gewoon met benzinemotoren leverbaar. Een hybride variant bestond er nog niet, maar ook die is er nu.

Maak kennis met de MG VS, feitelijk een MG ZS met een hybride aandrijflijn. Maar daarmee is de duiding nog niet helemaal rond. MG is een van de merken van het Chinese SAIC Motor en die gigant verkoopt onder meer auto's onder de merknaam Roewe. De MG ZS heeft in de vorm van de RX3 namelijk een Roewe-broertje met een iets afwijkend uiterlijk. Die RX3 ging in 2021 onder het mes en heette vanaf dat moment RX3 Pro (foto 9), maar ook dan zijn we nog niet aangekomen bij wat de MG VS eigenlijk is. Dit jaar kwam Roewe namelijk met de Lomeno/Totoro, een hybride Roewe RX3 Pro die met zijn afwijkende bumpers en nieuwe front iets langer is dan de reguliere RX3 (foto's 10, 11 en 12). Die Roewe Lomeno wordt door SAIC nu specifiek als MG VS op de Thaise markt gebracht.

De hybride MG VS komt in Thailand naast de MG ZS met benzinemotoren en de elektrische ZS EV te staan. De aandrijflijn bestaat uit een 120 pk sterke 1.5 die samenwerkt met een elektromotor van 95 pk. Het systeemvermogen bedraagt 181 pk. De hybride MG VS lijkt als twee druppels water op zijn Roewe-broer en krijgt ook diens interieur aangemeten. Dat wijkt af van de cockpit die je in de ZS-modellen vindt. Zo zijn het infotainmentscherm en het digitale instrumentarium optisch met elkaar versmolten doordat ze in één paneel zijn ondergebracht.

De Thaise markt is voor MG van aanzienlijk belang. Het is dan ook niet voor niets dat de Thaise markt wordt bedeeld met MG's die elders niet worden verkocht. Zo verkoopt SAIC Motor de T70 van zijn merk Maxus in Thailand in aangepaste vorm als MG Extender. Daarnaast heeft de ook in Nederland bekende plug-in hybride E-HS er onlangs een facelift gekregen (foto 13).