Roewe toont Marvel-R Concept

De Chinese fabrikant die ooit begon met het verkopen van modellen die geheel of ten dele gebruikmaakten van techniek van het in Europa ten grave gedragen Rover, komt in korte tijd met een tweede high-tech studiemodel: de Marvel-R Concept.

Eind vorige maand liet Roewe de eerste afbeeldingen zien van de R-Aura Concept, een vooruitblik op een volledig elektrisch vlaggenschip met een opmerkelijk gelikt vormgegeven carrosserie. De tweede conceptuele nieuwkomer die Roewe in korte tijd presenteert, is deze Marvel-R Concept. In tegenstelling tot de R-Aura Concept is het geen SUV, maar een sedan. Daarbij oogt deze hoogpotige in iets hogere mate klaar voor productie dan die R-Aura.

Omdat ook deze Marvel-R nog een studiemodel is, stopt Roewe hem vol met opvallende technieken en details. Zo is auto rondom voorzien van blauwe verlichting en zijn zelfs de R-emblemen, Roewe wil van 'R' een soort sublabel maken, zijn blauw verlicht. Zelfs in de kunststof wielkastranden zijn verlichte R'etjes te vinden. De net als de achterlichten met elkaar verbonden koplampen zijn uitgerust met matrix-ledtechniek. Het algehele ontwerp van de Marvel-R is niet zo schokkend. Sterker nog, de auto lijkt in grote lijnen sterk op de Marvel X, een in 2018 aan de wereld voorgestelde SUV. Overigens pakt Roewe ook op gadgetgebied aardig uit. Zo is de Marve-R net als zijn plattere conceptbroer onder meer uitgerust met verzonken handgrepen. De SUV beschikt verder over 5G-connectiviteit en moet semi-autonoom (niveau 3) zijn gang kunnen gaan.

Specifieke informatie over de aandrijflijn geeft Roewe nog niet vrij, al kunnen we wel melden dat ook dit studiemodel voorzien is van een elektrische aandrijflijn.