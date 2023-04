MG Cyberster: elektrische roadster in 2024 in Europa

MG breidt zijn leveringsgamma in 2024 in Europa uit met een wel heel bijzonder model. Als eerste fabrikant haalt MG namelijk een elektrische tweezits roadster naar Europa. Hij heet MG Cyberster, heeft vleugeldeuren en belooft een ware pretmachine te worden.

Wie gehoopt had op keiharde cijfers over pk's, Nm's en kWh's, die moeten we teleurstellen. Tijdens Auto Shanghai heeft MG namelijk alleen het exterieur van de MG Cyberster vrijgegeven, maar dat is bijzonder genoeg.

In een tijd waarin nieuwe modellen en met name volledig elektrische auto's worden overgoten met bombastische ontwerpen vol scherpe hoeken en een overdaad aan vouwen en kinkjes, oogt de MG Cyberster opvallend klassiek. Hij heeft geen extreem uiterst agressief de wereld in turende koplampen die 'm een smoelwerk geven alsof hij je ziel het liefst gisteren nog verorbert. Waar de inspiratie voor de invulling van de koplampen vandaan komt? Dat is feitelijk ook niet zo gezellig. De indeling van de verlichting is volgens MG namelijk geïnspireerd op het symbool voor onder meer radioactiviteit.

Meer interessante designelementen zijn er natuurlijk ook. Zo heeft de MG Cyberster achterlichten met in elke unit een naar buiten wijzende pijl. De MG Cyberster heeft een stoffen vouwdakje en waant zich met zijn vlinderportieren zelfs een beetje een Lamborghini. "We hadden de intentie om een compleet nieuw roadster te ontwikkelen, een voor een nieuwe generatie berijders van sportauto's," zegt Carl Gotham, Advanced Design Director van MG's in Londen gevestigde designstudio in een begeleidend schrijven. Of dat gelukt is, laten we aan de kijker.

Groot, zwaar en beresterk

Voor een roadster is de MG Cyberster bepaald geen kleintje. Eerder dook AutoWeek niet alleen de patenttekeningen van deze productieversie van de MG Cyberster Concept op, we kregen ook de eerste technische specificaties van de MG Cyberster boven water. De MG Cyberster wordt maar liefst 4,54 meter lang, ruim 1,90 meter breed en slechts 1,33 meter hoog. De afstand tussen de voor- en achteras bedraag 2,69 meter. Zetten we daar een Mazda MX-5 naast, dan overtreft de Cyberster die Japanner in de lengte met ruim een halve meter. De Cyberster is zelfs dik 20 centimeter langer dan de BMW Z4.

Ook konden we je al vertellen dat de MG Cyberster in de basis 1.850 kilo in de schaal legt en dat er zelfs 1.885 kilo en 1.985 kilo zware versies komen. Dat wijst natuurlijk op de komst van meer dan één motorversie. De lichtste MG Cyberster heeft een 314 pk sterke elektromotor op de achterwielen terwijl de middelste variant daar een 340 pk sterk elektrohart heeft. De zwaarste variant heeft een 340 pk sterke elektromotor op de achteras, maar ook een 204 pk sterk exemplaar dat zich bezighoudt met de aandrijving van de voorwielen. Die vierwielaangedreven MG Cyberster belooft dus beresterk te worden.

In de zomer van 2024 komt de MG Cyberster naar Europa. Zeer waarschijnlijk komt het model ook naar Nederland!