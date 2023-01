MG Cyberster: elektrische roadster open en bloot

MG deinst er bepaald niet voor terug om met bepaalde dingen de eerste zijn. Met de MG 5 Electric introduceerde het in Europa en dus ook in Nederland de eerste elektrische stationwagen en die voortrekkersrol lijkt het merk wel te bevallen. Een open elektrische tweezitter in het segment van auto's als de Mazda MX-5 kennen we van een relatief grote fabrikant nog niet, maar ook daar komt verandering in.

Op deze patenttekeningen is de MG Cyberster in open hoedanigheid te bewonderen. Eerlijk is eerlijk: waarschijnlijk zal je niet van je stoel van verbazing. AutoWeek kon je in juni 2022 namelijk al de patentplaten zien van de MG Cyberster met de kap dicht. De rolbeugels achter de hoofdsteunen zijn nu zichtbaar en ook vangen we een glimp op van het digitale instrumentarium.

MG lijkt behoorlijk uit te gaan pakken met de Cyberster. De elektrische roadster krijgt namelijk omhoog scharnierende portieren en net als auto's als de Tesla Model S en Model X en Toyota bZ4X komt de MG Cyberster beschikbaar met een yoke-achtig stuurwiel. In juli liet MG zelf iets meer van de Cyberster zien. Wanneer de MG Cyberster in zijn geheel wordt onthuld, is nog niet bekend.