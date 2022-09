MG 4 Electric: goedkoper dan Volkswagen ID3

De Europese introductie van de elektrische MG 4 Electric verloopt via meerdere stappen. Nu heeft MG meer informatie vrijgegeven over zijn elektrische hatchback. Naast de bekende twee motorversies komen er nog twee varianten, waaronder een zo'n 450 pk sterke topversie. Daarnaast hebben we een nieuwe en hoopgevende indicatieprijs.

Highlights

Met 51 kWh en 170 pk: tot 350 kilometer range

Met 65 kWh en 204 pk: tot 450 kilometer bereik

450 pk sterke topversie én long rangeversie met 77 kWh accu onderweg

Goedkoper dan Volkswagen ID3

MG timmert lekker aan de weg en is niet van plan de hamer snel neer te leggen. Na de introductie van de eerste elektrische stationwagen op de Europese markt, de 5 Electric, komt MG met de 4 Electric. De MG 4 Electric is een elektrische hatchback in het segment van auto's als de Volkswagen ID3 en aangekondigde EV's als de Peugeot e-308 en Opel Astra-e. Er is al veel over de auto bekend, maar MG blijft nieuwe informatie over z'n hatchback vrijgeven.

Afmetingen en plaatsing

We wisten al dat de MG 4 Electric de eerste auto van MG is die op het Modular Scalable Platform (MSP) staat. Dat platform is bestemd voor met wielbasissen van 2,65 tot 3,1 meter en kan dus auto's van diverse formaten aan, waaronder een sportief model huisvesten. Daarover later meer. Dankzij zijn nieuwe platform is de MG 4 Electric geschikt voor de One Pack-accupakketten die moederbedrijf SAIC heeft ontwikkeld. De naam van die accu's is niet zo relevant, de marginale dikte ervan echter wel. Volgens MG is het accupakket van de MG 4 Electric namelijk slechts 11 centimeter dun, wat volgens MG voordelen biedt voor de interieurruimte.

MG geeft nu ook zelf de afmetingen van de 4 Electric vrij. De hatchback is met met zijn lengte van 4,3 meter een regelrechte aanval op auto's als de genoemde Volkswagen ID3 die zo'n 3 centimeter korter is. De wielbasis bedraagt 2,71 meter en daar legt de MG het wél af tegen de ID3 die 6 centimeter meer tussen z'n wielen heeft. Al deze waarden komen overeen met de specificaties die AutoWeek eerder al van de auto boven water wist te krijgen. De bagageruimte slikt 350 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.165 liter aan spul meezeulen.

Aandrijflijnen: tot 500 kilometer actieradius

De MG 4 Electric komt aanvankelijk beschikbaar met twee elektrische aandrijflijnen. De instapversie heeft een 170 pk sterke elektromotor op de achteras en een 51 kWh accu in zijn bodem. Die versie komt tot 350 kilometer ver op een volle lading en bereikt in 7,7 tellen een snelheid van 100 km/h.

Voor meer elektrofut zorgt de MG 4 Electric met 65 kWh accu. Deze variant heeft een 204 pk en 250 Nm sterke elektromotor op de achteras en zoemt daarmee in 7,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Interessanter is het bereik. De MG 4 met dit pakket komt namelijk tot 450 kilometer ver op een volle lading. Zowel de instapper als de 204 pk sterke variant heeft een topsnelheid van 160 km/h. Voor beide aandrijflijnen geldt dat het accupakket met tot 117 kW volgeladen kan worden. Een 11 kW-boordlader is standaard.

Nog niet onder de indruk van deze aandrijflijnen? Geen zorgen, er zit meer in het vat. MG kondigt namelijk de komst aan van een MG 4 Electric met 77 kWh accu die de auto een actieradius van meer dan 500 kilometer oplevert. Daarnaast belooft MG de komst van een sportieve topversie die "meer dan het dubbele vermogen heeft van de nu sterkste versie". MG houdt zijn lippen over die sportieve variant verder stijf op elkaar, maar AutoWeek kan je er al meer over melden. Zo verkoopt MG in China de 4 Electric namelijk in een Mulan geheten variant. Dat is een vierwielaangedreven versie met twee samen 449 pk en 600 Nm sterke elektromotoren. Daarmee stampt die topversie zich in 3,8 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h.

Vanafprijs MG 4 Electric

Voor de 170 pk sterke instapversie van de MG 4 Electric geeft MG een indicatieprijs op van €28.990, gebaseerd op de vanafprijs die auto in Frankrijk heeft. Dat is interessant, de Volkswagen ID3 heeft in Nederland namelijk een vanafprijs van €33.990. Voor dat geld krijg je bij Volkswagen een ID3 met 45 kWh accu, 150 pk sterke elektromotor en een actieradius van 349 kilometer. Behoorlijk vergelijkbaar dus.

Uiteraard valt de Franse vanafprijs van de MG 4 Electric niet één op één naar Nederland te vertalen, maar reken er maar op dat de MG 4 Electric in Nederland enkele duizenden euro's goedkoper wordt dan zijn rivaal van Volkswagen. In Frankrijk ligt de vanafprijs van de ZS EV (€32.990) namelijk heel dicht op de Nederlandse vanafprijs van die elektrische cross-over (€33.585). Voordat de MG 4 Electric in Nederland duurder wordt dan de ID3, moet de MG 4 Electric in ons land dus zo'n €5.000 duurder zijn dan in Frankrijk. Dat lijkt zeer onwaarschijnlijk.

Uitrusting MG 4 Electric

MG levert de 4 Electric straks als Standard, Comfort en Luxury. De MG 4 Electric met 170 pk en 51 kWh accu is er alleen als Standard, de 204 pk krachtige 4 Electric met grotere accu is er alleen als Comfort en als Luxury.

Wat uitrusting betreft lijkt het ook in de basisversie wel goed te komen. Zo is adaptieve cruise control, een noodremsysteem, Traffic Jam Assistance, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assitance, automatisch grootlicht, verkeersbordherkenning en ga zo maar door standaard. De duurdere uitvoeringen zijn beschikbaar met zaken als een 360 graden-camera, dodehoekdetectie en Lane Change Assist. Een warmtepomp is tevens leverbaar, maar niet standaard. Wél heeft elke MG 4 Electric een 7 inch digitaal instrumentarium en een 10,25-inch infotainmentsysteem dat zaken als Android Auto en Apple Carplay ondersteunt.

En verder?

MG geeft aan dat het tegen het eind van 2025 in Europa tien modellen in het aanbod wil hebben. Het merk bevestigt dat ook de MG Cyberster deze kant op komt. Die elektrische roadster moet nog onthuld worden. Dat gebeurt volgend jaar ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van merknaam MG. AutoWeek kon je die elektrische roadster al uitgebreid op patentbeeld laten zien.

Zou jij een Volkswagen ID3 of een Nissan Leaf laten staan voor deze MG 4 Electric? Waarom wel of niet? Geef vooral je mening!