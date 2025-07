Nieuwe MG 4 Electric: ook vanbinnen helemaal anders

De MG 4 Electric is er in Nederland pas een paar jaar. In thuisland China staat al een compleet nieuwe generatie te trappelen. Die komt waarschijnlijk ook naar Nederland en juist van die compleet nieuwe MG 4 Electric kunnen we je vandaag het interieur tonen.

De levensduur van de MG 4 Electric blijkt zo kort als het model uitbundig getekend. De MG 4 Electric werd enkele maanden na de introductie op de Chinese thuismarkt aan de Europese consument voorgesteld. Na zo'n drie jaar vindt MG en moederbedrijf SAIC Motor het wel welletjes voor de opvallend gelijnde elektrische hatchback. In maart slingerde MG zonder aankondiging vooraf een compleet nieuwe MG 4 Electric de ether in. Die is groter en past met zijn aanzienlijk rondere ontwerp beter bij de rest van de modellen in het huidige MG-portfolio. De buitenkant van de nieuwe MG 4 is bekend, de binnenkant nu ook.

Net als het exterieur is ook het binnenste van de nieuwe MG 4 Electric helemaal nieuw, maar de opzet van het interieur is bekend van opzet. Achter het stuurwiel zit een relatief klein display dat als instrumentarium fungeert, centraal op het dashboard een flink infotainmentscherm. Dat scherm is aanzienlijk groter dan het exemplaar in de huidige MG 4 Electric. De centrale uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem zijn een verdieping omlaag verhuisd en zijn fraai weggewerkt in het ontwerp van de middentunnel. Een middentunnel die met het dashboard is verbonden had de MG 4 Electric nog niet eerder. Dat betekent ook dat het 'eilandje', dat de auto eerder daarvoor in de plaats had, het veld heeft geruimd. Een volledig nieuw stuurwiel had de 4 Electric niet nodig, zo lijkt MG van mening te zijn geweest.

Om de gemoederen nog iets op te warmen voor de nieuwe 4 Electric, tilt MG de auto in China als Track Style op het podium. Compleet met extra spoilers, lipjes en randjes. Hip hoor!

Informatie over de voor Europa bestemde nieuwe MG 4 Electric hebben we nog niet.