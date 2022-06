MG 4 Electric: tot 450 kilometer elektrisch, eind 2022 in Nederland

Dit is de MG 4 Electric, een splinternieuwe elektrische hatchback die in het vierde kwartaal van dit jaar ook in Nederland op de markt komt. De MG 4 Electric heeft een actieradius van maximaal 450 kilometer en bezorgt de Volkswagen ID3 en de elektrische Renault Megane E-Tech in afwachting van de prijsstelling mogelijk onrustige nachten.

MG weet van geen ophouden. Met de 5 Electric brengt het merk een elektrische en daarmee unieke stationwagon op de markt en nu maken we kennis met de MG 4 Electric. Dat is een volledig elektrische hatchback, maar dat is voor de fervente bezoeker van AutoWeek.nl geen verrassing meer. We hebben je in februari al patenttekeningen van de auto laten zien en eerder deze maand dook de auto in China op, onder meer als aldaar Mulan geheten variant. In Europa heet de nieuwe EV MG 4 Electric. Die auto beleeft nu zijn digitale debuut.

AutoWeek schreef eerder al op basis van uit de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie dat de elektrische hatchback 4,29 meter lang wordt. Dat blijkt te kloppen. De MG 4 Electric is daarmee 3 centimeter langer dan de Volkswagen ID3. Daarnaast is hij 1,84 meter breed en 1,5 meter hoog, zo'n 5 centimeter lager dus dan zijn concurrent uit Wolfsburg. De wielbasis vermeldt MG niet, maar die zal overeenkomen met de 2,71 meter die we eerder boven water kregen. De ID3 heeft 6 centimeter meer tussen zijn voor- en achteras.

Tot 450 kilometer elektrisch

De MG 4 Electric wordt de eerste in Europa geleverde MG die op het modulaire en puur voor elektrische auto's bestemde Modular Scalable Platform (MSP) komt te staan. Dat is een basis die door moederbedrijf SAIC Motor is ontwikkeld. De MG 4 Electric wordt leverbaar met een 51-kWh accu en een 170 pk sterke elektromotor op de achteras. Deze achterwielaangedreven variant komt maximaal 350 kilometer ver op een volle accu. De MG 4 Electric is straks eveneens verkrijbaar met een grotere 64-kWh accu. In dat geval zit er een 204 pk sterke elektromotor op de achteras, goed voor een actieradius van 450 kilometer. MG belooft ook de komst van vierwielaangedreven varianten en zegt dat de hatchback - maar geeft niet aan welke motorvariant - in staat is om in 8 seconden naar 100 km/h te sprinten. De topsnelheid bedraagt 160 km/h.

Informatie over laadtijden meldt MG nog niet. Wél interessant: MG geeft aan dat de boordspanning van auto's op het MSP-platform in de toekomst verhoogt kan worden van 400v naar 800v. Dat betekent: sneller laden!

Design

MG geeft de 4 Electric een vrij extravagant voorkomen. Hij heeft grote, platte koplampen, een voorklep met daarin een opening en ook heeft de MG 4 Electric een heftig geboetseerde voorbumper. Opvallender nog is de achterzijde. Daar zien we boemerangvormige verlichting die - onderbroken door het MG-logo - via een ledstrip met elkaar is verbonden. Boven aan de achterruit zit een uit twee delen bestaande achterspoiler, helemaal onder aan de achterzijde nemen we een opvallende bumper waar met een diffuser-achtig ontwerp. De MG 4 Electric heeft een forse en met zwart kunststof ingevulde inham onder aan de portieren, een in contrasterende kleur uitgevoerde C-stijl, een zwart uitlopertje onderaan de A-stijl en twee opvallende vrouwen op de flanken. De voorste loopt vanuit de koplampen door tot in het achterportier, de achterste duikt vanuit de bovenste uitloper van het achterlicht omhoog het achterportier in.

Het interieur van de MG 4 Electric lijkt in niets op dat van andere modellen van het merk. We zien een relatief compact display achter het stuurwiel dat als digitaal instrumentarium fungeert en centraal op het dashboard staat een breed infotainmentsysteem met eronder een reeks fysieke druktoetsen. Opvallend is het eilandje dat uit het dashboard steekt waarin de draaiknop is gehuisvest waarmee je de rijrichting kiest. Hier vinden we ook de knop van de elektronische handrem en een inductielader.

Prijs en beschikbaarheid

MG kennende hangt het merk een concurrerende prijs aan de 4 Electric. Wat de hatchback gaat kosten als hij in het vierde kwartaal van dit jaar op de markt komt, is nog niet bekend. Als het cijfer in zijn modelnaam ook de positionering van de auto in MG's leveringsgamma weergeeft, komt hij een stapje onder de 34 mille kostende 5 Electric te staan. Ter vergelijking: de ID3 met 45-kWh accu, 150 pk sterke elektromotor en 349 kilometer rijbereik kost in Nederland minimaal €33.990.

De 4 Electric is niet de enige nieuwe MG die je kunt verwachten, het merk komt namelijk ook met een elektrische roadster! In een video waarin MG zijn nieuwe platform in het zonnetje zet toont het onder meer een MPV, een coupé, een sedanachtige en een SUV. Of dat daadwerkelijk hints zijn naar auto's die ook in Europa op de markt komen is niet met zekerheid te zeggen.