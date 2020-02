Met welke zakenauto kom je goed voor de dag?

Een zakenauto mag representatief zijn, zeker in het hogere segment. Wanneer we kijken naar de Lease Top 10 in het premiumsegment zien we dat zakelijke rijders een paar merken prefereren.

Vanwege de opkomst van de volledige elektrische auto hebben we de top 10 ingedeeld op aandrijfsoort.

Elektrische auto

De kans is het groot dat er een Tesla Model 3 voor komt rijden, gevolgd door de Audi e-tron of een BMW i3.

De afgelopen zes maanden zijn het de elektrische auto’s die zakelijk het meest geregistreerd zijn. De Tesla Model 3 staat met 21.241 registraties ruimschoots op nummer 1. De Audi e-tron met 2.728 registraties op plek 2 en de BMW i3 staat op plek 4 met 1.454 registraties.

Zakenauto als plug-inhybride

Bijna ieder model uit de Lease Top 10 is ook leverbaar als plug-inhybride. Voor zakelijke rijders is de plug-in interessant omdat de meewerkende accu voor een gunstiger verbruik zorgt, betere prestaties en lagere onderhoudskosten. Tel daarbij op dat een Plug-In Hybride vaak niet meer kost of zelfs goedkoper is dan een vergelijkbare brandstofvariant. Door het lagere verbruik (en bijbehorende CO2 waarde) wordt er namelijk minder BPM geheven op deze auto’s. Dat verklaart onder andere het succes van de BMW 3 (1.758 registraties), 5-Serie (675) en X1 (348), Volvo’s V60 (843) en XC60 (398) en de Passat (340) van Volkswagen.

Op eigen (brandstof)kracht

De Audi A4 is een opvallende verschijning in deze Top 10 van meest geregistreerde premiummodellen, het is het enige model zonder een elektrische aandrijflijn. Er is geen hybride of elektrische variant van de Audi A4, alleen benzine- en dieselversies. Met 707 registraties staat de Audi A4 in deze Top 10 op een 6e plaats.

Merk Model Aantal Bijtelling Volvo XC60 398 €369 Volkswagen Passat 340 €273 BMW X1 348 €297 Volvo V60 843 €288 Audi E-tron 2.728 €286 BMW 5-serie 675 €390 Tesla Model 3 21.241 €139 Audi A4 707 €288 BMW 3-serie 1.758 €312 BMW i3 1.454 €102

